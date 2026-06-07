Israel activa alertas por lanzamiento de misiles iraníes

El Ejército de Israel activó este domingo las alertas antiaéreas en diversas zonas del norte del país tras detectar el lanzamiento de misiles desde Irán, en lo que representa el primer ataque iraní contra territorio israelí desde el alto el fuego alcanzado en abril.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que identificaron una primera andanada compuesta por dos misiles, seguida de una segunda oleada cuya magnitud aún se encontraba bajo evaluación al momento de emitir el comunicado oficial.

Defensa aérea entra en operación

Ante la amenaza, la Fuerza Aérea israelí desplegó sus sistemas de defensa para interceptar los proyectiles y neutralizar cualquier riesgo para la población.

Las autoridades militares solicitaron a los ciudadanos mantenerse atentos y seguir las indicaciones emitidas por el Comando del Frente Interno.

“Se solicita a la población que siga las instrucciones del Comando del Frente Interno”, indicó el Ejército israelí.

Las fuerzas armadas también recordaron que, aunque el sistema de defensa antiaérea del país cuenta con una elevada capacidad de respuesta, no puede garantizar una protección absoluta frente a todos los ataques.

Sin reportes inmediatos de víctimas

Hasta el momento, los servicios de emergencia israelíes no han reportado personas lesionadas ni daños confirmados como consecuencia del ataque.

El servicio de emergencias Maguén David Adom (MDA) informó que no había recibido llamadas relacionadas con impactos de misiles o víctimas en las zonas bajo alerta.

“Hasta el momento, no se han recibido llamadas en el Centro de Despacho de Emergencias 101 sobre impactos o víctimas”, señaló el organismo.

Paralelamente, equipos del Servicio de Bomberos y Rescate de Israel fueron desplegados en distintos puntos de los Altos del Golán para inspeccionar posibles zonas afectadas tras recibir reportes ciudadanos a través de la línea de emergencias 102.

Las autoridades continúan evaluando la situación mientras mantienen activos los protocolos de seguridad en las regiones bajo riesgo.

Por su parte, la televisión estatal iraní confirmó el ataque y aseguró que el lanzamiento de misiles constituye una represalia por recientes acciones militares israelíes contra objetivos en Líbano.

La cadena IRIB informó que Irán disparó varias oleadas de misiles hacia territorio israelí, elevando nuevamente la tensión en una región marcada por meses de enfrentamientos y amenazas cruzadas.

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