Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26158726029032_fd00da13bf
Internacional

Trump pide diálogo tras ataque iraní contra Israel

Donald Trump afirmó que los misiles lanzados por Irán contra Israel dificultan las negociaciones de paz, aunque llamó a Teherán a retomar el diálogo

  • 07
  • Junio
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que el reciente ataque con misiles lanzado por Irán contra Israel representa un obstáculo para los esfuerzos diplomáticos encaminados a reducir las tensiones en Medio Oriente, aunque insistió en que aún existe margen para alcanzar una solución negociada.

En declaraciones a la cadena Fox News, el mandatario estadounidense señaló que la ofensiva iraní “no ayudará a las negociaciones”, al tiempo que exhortó a Teherán a regresar a la mesa de diálogo y buscar un acuerdo que contribuya a evitar una mayor escalada del conflicto regional.

Israel intercepta once misiles iraníes

Mientras tanto, el Ejército israelí informó que logró interceptar los once misiles disparados por Irán durante la noche del domingo, evitando víctimas y daños de consideración.

De acuerdo con fuentes militares israelíes, este fue el primer ataque directo lanzado por Teherán contra Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado en abril.

AP26149353208971.jpg

Las alarmas antiaéreas se activaron en cuatro ocasiones en distintas zonas del norte del país durante aproximadamente media hora, generando momentos de tensión entre la población.

Las notificaciones fueron emitidas a través de Tzofar, el sistema conectado al Comando del Frente Interno israelí que alerta en tiempo real sobre amenazas aéreas.

Autoridades levantan la alerta

Tras evaluar la situación y confirmar que los proyectiles habían sido neutralizados, las autoridades israelíes dieron por concluido el incidente.

A las 22:47 horas locales, el Ejército autorizó a la población abandonar los refugios y reanudar sus actividades habituales.

“Tras la evaluación de la situación, el Comando del Frente Interno ha anunciado que ya está permitido abandonar las zonas protegidas en todo el país y permanecer cerca de ellas”, informó la institución militar.

El anuncio se produjo 47 minutos después de que se reportara el inicio del ataque.

AP26158517386485.jpg

Sin víctimas reportadas

El servicio de emergencias Maguén David Adom (MDA) indicó que únicamente recibió una llamada relacionada con un posible incidente derivado del ataque.

Sin embargo, tras la inspección correspondiente, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni daños relevantes asociados al lanzamiento de misiles.

Por su parte, elementos del Servicio de Bomberos y Rescate de Israel continuaron realizando inspecciones en distintos puntos de los Altos del Golán tras recibir reportes ciudadanos durante la emergencia.

Lee aquí la nota completa: Israel activa alertas por lanzamiento de misiles iraníes


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

suman_35_muertos_terremoto_filipinas_3f75c9280e
Suman 35 muertos por terremoto de 7.8 en Filipinas
HKTI_Fx_Ba_IA_Aal_IT_36fa2ba694
Irán reabre su espacio aéreo tras tensión con Israel
HK_Rwsg_CXQA_Ae_AGL_52c68e0313
Cuba recibe ayuda humanitaria enviada por México y Belice
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_06_08_at_11_52_59_c1742b29fd
Fonacot supera el millón de créditos otorgados en 2026
tunez_llegada_monterrey_6cab012382
Llega la selección de Túnez a la Sultana del Norte
knicks_subastan_asientos_vip_para_juego_tres_b1ebb3922a
Knicks subastan asientos VIP por US$1 millón para juego 3
publicidad

Más Vistas

OP_COMERCIO_4_14f55d69_fill_1200x600_b24fb1fd42
Realiza Monterrey 42 decomisos en operativos durante dos días
image00006_1_3ac777f665
Se abre al público la primera etapa del Parque del Agua
nl_terreno_apodaca_687907e2bf
'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos
publicidad
×