Trump pide diálogo tras ataque iraní contra Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que el reciente ataque con misiles lanzado por Irán contra Israel representa un obstáculo para los esfuerzos diplomáticos encaminados a reducir las tensiones en Medio Oriente, aunque insistió en que aún existe margen para alcanzar una solución negociada.

En declaraciones a la cadena Fox News, el mandatario estadounidense señaló que la ofensiva iraní “no ayudará a las negociaciones”, al tiempo que exhortó a Teherán a regresar a la mesa de diálogo y buscar un acuerdo que contribuya a evitar una mayor escalada del conflicto regional.

Israel intercepta once misiles iraníes

Mientras tanto, el Ejército israelí informó que logró interceptar los once misiles disparados por Irán durante la noche del domingo, evitando víctimas y daños de consideración.

De acuerdo con fuentes militares israelíes, este fue el primer ataque directo lanzado por Teherán contra Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado en abril.

Las alarmas antiaéreas se activaron en cuatro ocasiones en distintas zonas del norte del país durante aproximadamente media hora, generando momentos de tensión entre la población.

Las notificaciones fueron emitidas a través de Tzofar, el sistema conectado al Comando del Frente Interno israelí que alerta en tiempo real sobre amenazas aéreas.

Autoridades levantan la alerta

Tras evaluar la situación y confirmar que los proyectiles habían sido neutralizados, las autoridades israelíes dieron por concluido el incidente.

A las 22:47 horas locales, el Ejército autorizó a la población abandonar los refugios y reanudar sus actividades habituales.

“Tras la evaluación de la situación, el Comando del Frente Interno ha anunciado que ya está permitido abandonar las zonas protegidas en todo el país y permanecer cerca de ellas”, informó la institución militar.

El anuncio se produjo 47 minutos después de que se reportara el inicio del ataque.

Sin víctimas reportadas

El servicio de emergencias Maguén David Adom (MDA) indicó que únicamente recibió una llamada relacionada con un posible incidente derivado del ataque.

Sin embargo, tras la inspección correspondiente, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni daños relevantes asociados al lanzamiento de misiles.

Por su parte, elementos del Servicio de Bomberos y Rescate de Israel continuaron realizando inspecciones en distintos puntos de los Altos del Golán tras recibir reportes ciudadanos durante la emergencia.

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