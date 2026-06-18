Israel ya no tiene amigos, no deberían atacar a Trump: Vance

Ante la firma de forma electrónica del acuerdo para finalizar el conflicto en Medio Oriente, el vicepresidente JD Vance advirtió a los críticos estadounidenses en Israel no atacar el acuerdo de paz con Irán porque “Donald J. Trump es el único jefe de Estado en todo el mundo que simpatiza con la nación de Israel en este momento”.

Arremetió contra miembros del gobierno israelí, advirtiéndoles que no podía “atacar al único aliado poderoso” que le queda.

Esto se debe a que se dieron a conocer presuntas declaraciones del funcionario estadounidense a raíz de reportes sobre quejas por parte del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y otros miembros de su gabinete.

Vance anunció que planea viajar a Suiza para conversaciones sobre el acuerdo con Irán, pero no sabe cuándo ocurrirá. Se esperaba que encabezara las conversaciones sobre la implementación del acuerdo con Irán destinadas a diluir sus reservas de uranio altamente enriquecido y reiniciar el tráfico de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Medios estatales iraníes reportaron que el transporte marítimo se ha “normalizado” en los puertos del sur de Irán, pero añadieron que el estrecho de Ormuz sigue supervisado y bajo el control del ejército y que transitar por la vital vía fluvial aún requiere coordinación.

Según la empresa de datos marítimos Lloyd's List Intelligence, las principales compañías navieras han comenzado a mover buques a través del estrecho de Ormuz desde que se firmó el acuerdo, aunque no dieron datos sobre cuántos barcos han pasado por el estrecho hasta el jueves.

Por otra parte, el director marítimo de Intertanko, Phillip Belcher, un grupo comercial de propietarios independientes de petroleros a nivel mundial, señaló que la ruta central principal del estrecho de Ormuz sigue cerrada y tiene un estimado de 80 minas que deben ser despejadas.

El acuerdo exige un fin permanente de las hostilidades e inicia un plazo de negociación de 60 días para alcanzar un acuerdo final sobre el futuro del programa nuclear de Irán, aunque Trump dejó la puerta abierta para reanudar los ataques.

Vance arremete contra críticos por atacar a un aliado poderoso

El vicepresidente JD Vance aseguró que la Marina de Estados Unidos permitió el paso de más de una docena de barcos hacia puertos iraníes.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Vance señaló que ahora está fluyendo más petróleo a través del estrecho de Ormuz.

El vicepresidente republicano indicó que más de 12.5 millones de barriles pasaron por el canal de navegación la noche del miércoles.

“Así que también estamos cumpliendo nuestra parte en la primera etapa del acuerdo en el plano militar”, declaró el funcionario estadounidense.

En una reprimenda extraordinaria,

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