Internacional

Israel amenaza con intensificar ataques en Líbano

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, exigió al gobierno de Beirut cumplir con su compromiso de desarmar y expulsar a Hezbollah del sur del país

  • 02
  • Noviembre
    2025

Israel advirtió este domingo que podría aumentar sus ataques en territorio libanés contra el grupo Hezbollah, al que acusa de intentar rearmarse pese al alto el fuego firmado en noviembre de 2024.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, exigió al gobierno de Beirut cumplir con su compromiso de desarmar y expulsar a Hezbollah del sur del país, al tiempo que acusó al grupo proiraní de “jugar con fuego”.

“El compromiso del gobierno libanés de desarmar a Hezbollah debe cumplirse plenamente”, declaró Katz.

“El presidente libanés está dilatando el proceso”, añadió.

Durante la reunión semanal del gabinete, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que Hezbollah intenta rearmarse, por lo que Israel “ejercerá su derecho a la legítima defensa conforme a los términos del alto el fuego”.

El ejército israelí mantiene bombardeos regulares sobre bastiones de Hezbollah en el sur del Líbano. El sábado, cuatro presuntos miembros de la fuerza de élite del grupo fueron abatidos en un ataque aéreo.

La tensión en la frontera norte israelí se mantiene alta desde 2023, cuando Hezbollah abrió un frente tras el estallido de la guerra en Gaza, lo que obligó a miles de israelíes a evacuar sus hogares.

Hezbollah sufrió fuertes pérdidas tras dos meses de guerra abierta, incluyendo la muerte de su líder histórico, Hasán Nasralá, en un bombardeo israelí sobre Beirut en septiembre de 2024.

Desde entonces, Estados Unidos ha incrementado la presión sobre el gobierno libanés para desarmar al grupo, una medida que enfrenta resistencia por parte de Hezbollah y sus aliados, quienes argumentan que la presencia militar israelí en el sur del país impide el cumplimiento del acuerdo.

La reciente escalada de ataques israelíes llevó al presidente libanés Joseph Aoun a ordenar al ejército responder ante las incursiones, lo que aumenta el riesgo de un nuevo conflicto abierto en la región.


