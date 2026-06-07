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Internacional

Irán amenaza con responder tras ataque israelí en Beirut

Un legislador iraní advirtió represalias contra Israel luego del bombardeo en los suburbios del sur de Beirut que dejó víctimas y tensó la tregua en Líbano

  • 07
  • Junio
    2026

El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió este domingo que Irán responderá "con firmeza y dureza" al reciente ataque de Israel contra el barrio de Dahye, en los suburbios del sur de Beirut, considerado un bastión del movimiento chiita Hizbulá.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el influyente legislador conservador aseguró que Teherán no permanecerá indiferente ante la ofensiva israelí y lanzó una advertencia directa al Estado hebreo.

"Responderemos con firmeza y dureza al ataque del régimen sionista contra Dahye", escribió Rezaei, quien además afirmó que era necesario "poner en su sitio a este perro rabioso" y pidió estar atentos a posibles acontecimientos sobre el territorio israelí.

Las declaraciones se produjeron horas después de que Israel bombardeara los suburbios meridionales de Beirut, en una acción militar que dejó al menos dos personas muertas y once heridas, según reportes preliminares.

Lee aquí la nota completa: Israel bombardea Beirut pese a nueva tregua con Líbano

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El ataque representa el primero contra la capital libanesa desde que Israel y Líbano acordaron esta semana un nuevo alto al fuego condicionado al cese de hostilidades y a la ausencia de fuerzas armadas de Hizbulá en determinadas zonas del sur del país.

Sin embargo, el grupo respaldado por Irán rechazó la propuesta y exhortó a las autoridades libanesas a abandonar las negociaciones, lo que incrementó nuevamente la tensión en la región.

Negociaciones regionales bajo presión

La escalada militar coincide con la visita a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, quien arribó a la capital iraní para entregar un mensaje especial dirigido al líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí.

La comunicación estaría relacionada con los esfuerzos diplomáticos para destrabar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, que permanecen estancadas en medio de la guerra que estalló en febrero.

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Autoridades iraníes han insistido en que cualquier avance en las conversaciones depende del fin de los ataques contra territorio libanés y de la estabilización de la región.

Teherán también ha vinculado la resolución del conflicto con la eventual reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas.

 


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