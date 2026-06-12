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Internacional

Israel ataca Líbano pese a anuncio de Trump sobre posible acuerdo

Bombardeos en el Libano se registraron horas después de que Trump afirmara que existe un acuerdo con Irán, mientras Israel mantiene su presión contra Hezbolá

  • 12
  • Junio
    2026

Aviones de combate de Israel bombardearon este viernes una localidad del sur del Líbano pese al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del fin de la guerra con Irán y su optimismo sobre las negociaciones en marcha con la República Islámica, informaron medios oficiales.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) dijo que los cazas israelíes lanzaron un ataque sobre las 6:30 hora local en una zona rural de la localidad de Dibbin, a unos 9,5 kilómetros al norte de la frontera con Israel, sin que hasta el momento se hayan reportado muertos o heridos.

Además, el medio estatal informó de que el Ejército de Israel también realizó durante la noche otro bombardeo en la ciudad de Khiam, a tan solo unos 6 kilómetros de la divisoria común.

Los ataques israelíes contra el Líbano, que desde el pasado 2 de marzo han matado a más de 3,700 personas, prosiguen pese al anuncio de Trump, aunque medios estatales de Irán apuntan que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo sobre el fin de las hostilidades iniciadas el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

El mandatario estadounidense afirmó el jueves haber alcanzado un "gran acuerdo" de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, en un acto en el que posiblemente no esté presente el republicano.

Pero pese a los intentos de Washington para alcanzar una desescalada en el Líbano, el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insiste en no vincular al país mediterráneo a un acuerdo con Teherán al considerar una amenaza al grupo chií libanés Hezbolá, un aliado clave de Irán.

De hecho, el Líbano e Israel acordaron a principios de mes en Washington un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y presencia de Hezbolá, que rechazó la propuesta y volvió a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones con el Estado judío, que ha continuado bombardeando el país a diario. 


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