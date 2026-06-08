Irán y EUA avanzan hacia un acuerdo pese a tensión con Israel

A pesar del incremento de la tensión en Oriente Medio, Irán continúa trabajando para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, según informó el representante permanente iraní ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amir Saeid Iravani.

De acuerdo con declaraciones difundidas por la agencia iraní Tasnim, Teherán y Washington mantienen abiertos los canales diplomáticos mediante la mediación de Pakistán, con el objetivo de concretar un entendimiento que contribuya a poner fin al conflicto.

"Ambos países están intercambiando opiniones y perspectivas a través de Pakistán para alcanzar el texto final", afirmó Iravani.

Negociaciones avanzan en medio de un frágil alto al fuego

Las conversaciones se desarrollan mientras ambas naciones mantienen un alto al fuego considerado frágil por analistas internacionales, en un contexto marcado por recientes intercambios militares entre Irán e Israel.

La información surge apenas un día después de que Irán lanzara una ofensiva con misiles contra territorio israelí, como respuesta a los ataques efectuados por el Ejército de Israel sobre posiciones en el Líbano.

Posteriormente, las fuerzas israelíes respondieron con bombardeos sobre distintos objetivos en territorio iraní, incluidos puntos estratégicos en la capital, Teherán.

Persisten los ataques entre Irán e Israel

Tras la ofensiva israelí, Teherán aseguró haber realizado nuevos ataques durante las primeras horas de este lunes contra las bases militares israelíes de Tel Nos y Nevatim, en una nueva escalada del conflicto regional.

La continuidad de estos enfrentamientos genera incertidumbre sobre el éxito de las negociaciones diplomáticas que buscan reducir la tensión en Oriente Medio.

Trump pide detener las hostilidades

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado público para que Irán e Israel cesen los ataques de manera inmediata, luego de los recientes intercambios de misiles entre ambas naciones.

De acuerdo con versiones difundidas por medios internacionales, Trump intentó durante el domingo convencer al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de evitar una respuesta militar que pudiera complicar las negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo que contribuya a poner fin a la guerra.

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