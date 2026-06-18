Netanyahu descarta retirar tropas israelíes del Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que las tropas israelíes permanecerán en la denominada "zona de seguridad" establecida en el sur del Líbano, pese al memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán que contempla el cese de las hostilidades en la región.

Durante la inauguración de una carretera en el bloque de asentamientos de Gush Etzion, en la Cisjordania ocupada, el mandatario sostuvo que las fuerzas israelíes continuarán desplegadas en el territorio libanés mientras las necesidades de seguridad así lo requieran.

Israel mantendrá su presencia militar

Netanyahu afirmó que su gobierno continuará actuando con "sabiduría y discreción" y reiteró que mantener la zona de seguridad en el sur del Líbano es una prioridad para proteger a Israel.

El área ocupada por las fuerzas israelíes se extiende desde el pasado 2 de marzo a lo largo del sur del Líbano, con una profundidad de hasta 10 kilómetros desde la frontera.

El primer ministro también reiteró que su principal objetivo continúa siendo impedir que Irán desarrolle armas nucleares.

Ejército confirma que no habrá retiro

Horas después, un alto mando del Ejército israelí confirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel mantendrán sus posiciones en el sur del Líbano debido a necesidades operativas y con el propósito de eliminar amenazas y reforzar la protección de las comunidades del norte del país.

La misma fuente indicó que el Ejército continuará actuando contra cualquier amenaza detectada incluso fuera del perímetro actualmente ocupado.

Además, señaló que representantes de Israel y Líbano retomarán la próxima semana las conversaciones directas que mantienen en Washington.

El memorando firmado entre Estados Unidos e Irán establece el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, además del compromiso de garantizar la integridad territorial y la soberanía del país.

No obstante, tras la firma del acuerdo, Israel mantuvo sus operaciones militares y lanzó un ataque con dron en la localidad libanesa de Arnoun, donde una persona murió y otra resultó gravemente herida, según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano.

De acuerdo con fuentes oficiales libanesas, desde el inicio de la ofensiva israelí en marzo han muerto 3 mil 912 personas en el Líbano.

En territorio israelí, los ataques de Hizbulá han dejado dos civiles fallecidos, mientras que 31 soldados israelíes han perdido la vida durante las operaciones militares en el país vecino, incluido al menos uno por fuego amigo.

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