Netanyahu afirma tomarse muy en serio declaraciones contra Israel

En diversos comentarios, el alto funcionario israelí mencionó que no minimiza las amenazas debido a la 'historia de su pueblo'

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que se toma "muy en serio" las declaraciones del presidente de Turquía contra Israel, por lo que aseguró que trasladará sus preocupaciones a Estados Unidos, según informaron medios israelíes.

En diversos comentarios, el alto funcionario israelí mencionó que no minimiza las amenazas debido a la "historia de su pueblo".

"Difícilmente pasa un día sin que Erdogan pida la destrucción del Estado de Israel. Tomamos esas palabras muy en serio porque, si hay algo que hemos aprendido de la historia de nuestro pueblo, es que cuando alguien dice que pretende destruirte, hay que tomarlo en serio", afirmó.

En los últimos años, las hostilidades entre las autoridades de Israel y Turquía han ido en aumento, con intercambios de acusaciones entre altos cargos de ambos gobiernos con respecto a las matanzas en Gaza.

Además, el Gobierno de Israel aprobó este domingo reconocer el genocidio armenio, durante el que entre 1915 y 1923 en torno a 1,5 millones de armenios murieron a manos del Imperio Otomano.

Según anunció el Ministerio de Exteriores israelí, elevará al Parlamento dicho reconocimiento para su ratificación.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, negó que el reconocimiento se trate de una represalia hacia Turquía, si bien en la prensa local el movimiento sí se ha visto como un acto de reproche.