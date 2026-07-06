También afirmaron que la medida estaba diseñada para contrarrestar las propuestas lideradas por Israel de limitar la ayuda humanitaria

Inicio / Internacional / Hamás anuncia que cederá el poder en la Franja de Gaza

El grupo Hamás ha anunciado su intención de ceder el poder en Gaza tras dos décadas al mando, y ha invitado a una administración interina respaldada por Estados Unidos a que asuma la gestión del territorio palestino.

No quedó claro de inmediato hasta qué punto este anuncio contribuiría a fortalecer un alto el fuego en Gaza -el cual solo se respeta parcialmente o a mejorar las condiciones en la asediada franja costera, que aún se encuentra en medio de una crisis humanitaria.

Si bien anunció que estaba dispuesto a ceder la seguridad como parte de una transición, el comunicado de Hamás no prometió desarmarse unilateralmente, como han exigido Israel y Estados Unidos.

Persisten dudas sobre la viabilidad de la transición

La administración interina a la que Hamás se ha ofrecido a transferir el gobierno, conocida como el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), ha tenido prohibido el acceso a Gaza por parte de Israel desde su creación en enero como parte del alto el fuego negociado por Washington, lo que añade más dudas sobre el momento de cualquier traspaso futuro.

Según los analistas, el anuncio de Hamás fue en gran medida una maniobra simbólica destinada a reactivar un proceso de paz estancado que ha bloqueado la reconstrucción y la ayuda humanitaria para los 2.1 millones de habitantes supervivientes de la franja.

También afirmaron que la medida estaba diseñada para contrarrestar las propuestas lideradas por Israel de limitar la ayuda humanitaria, la reconstrucción y la gobernanza del CNAG a una pequeña proporción de la población de Gaza en aldeas construidas expresamente para ello, en el 60% de Gaza que se encuentra bajo el control directo del ejército israelí.

La administración Trump ha respaldado el plan al que los funcionarios se han referido de diversas maneras como una "ciudad humanitaria", "comunidades seguras alternativas" o "Nueva Rafah", pero que el exprimer ministro israelí, Ehud Olmert, ha calificado el lugar como un "campo de concentración".

Hamás confirma el relevo de su administración política

Mohammed al-Farra, jefe de la administración de Hamás, anunció su dimisión y el traspaso de poder al Gobierno Nacional de Gaza (GNA). Indicó que pondría fin de inmediato a su control político del gobierno, pero que los funcionarios y empleados públicos permanecerían en sus puestos de trabajo en calidad de profesionales hasta la llegada del GNA.

Hazem Qassem, portavoz de Hamás, declaró a la Agencia France-Presse: "Hamás ha dado un nuevo paso al dejar de controlar la Franja de Gaza, con el fin de eliminar cualquier pretexto para la ocupación, que continúa su agresión y guerra de exterminio".