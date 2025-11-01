Cerrar X
Internacional

Jamaica recibe ayuda humanitaria tras devastación de Melissa

Equipos de rescate distribuyen alimentos, agua y suministros en zonas afectadas, mientras miles siguen incomunicados y sin servicios básicos.

  • 01
  • Noviembre
    2025

Rescatistas y trabajadores humanitarios se desplegaron por Jamaica para entregar alimentos, agua y suministros esenciales a las comunidades más afectadas por el huracán Melissa, que tocó tierra como categoría 5 y dejó una amplia zona devastada.

Los convoyes de apoyo lograron llegar este fin de semana a sectores de St. Elizabeth y Westmoreland que habían permanecido aislados por caminos bloqueados y postes colapsados. Según autoridades, miles de familias continúan sin electricidad y sin acceso estable a agua potable cuatro días después del impacto.

El ministro de Seguridad Social, Pearnel Charles Jr., supervisó la entrega de ayuda en la región de Black River, considerada uno de los puntos más dañados. La Fuerza de Defensa de Jamaica instaló un centro satelital para despachar insumos, mientras helicópteros distribuyen paquetes a localidades incomunicadas.

Organismos internacionales también comenzaron a reforzar la asistencia. El Programa Mundial de Alimentos recibió 2,000 cajas para cubrir necesidades alimentarias inmediatas, mientras autoridades locales mantienen labores de evaluación de daños y levantamiento de información oficial.


