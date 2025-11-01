Envía Nuevo León ayuda humanitaria a Cuba, Jamaica y Haití

Como es tradición en Nuevo León, ante la adversidad, siempre sale a relucir la solidaridad de los regiomontanos, ocurrió hace un par de semanas con las inundaciones en el sur del país y nuevamente la población extendió la mano para los afectados en el Caribe.

Ante la tragedia ocurrida en Cuba, Jamaica y Haití por el paso del Huracán Melissa, el gobierno del estado, encabezado por Samuel García, envió una carga de ayuda humanitaria para los damnificados de estos países.

Durante la ceremonia simbólica, celebrada en la Terminal C del Aeropuerto Internacional de Monterrey, García Sepúlveda, acompañado de la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, apuntó que se enviaron tres toneladas de apoyo.

“Vamos a enviar entre dos y tres toneladas en los siguientes vuelos a Cuba, y de ahí ya el Embajador nos va a ayudar a descentralizar este apoyo a la Isla y de ser posible también a Jamaica y Haití”, refirió. “Hoy Nuevo León, afortunadamente, somos primer lugar en todo, somos punta de lanza, pero eso debe ser más bien un mensaje de que hoy Nuevo León, que está en su mejor momento, también es solidario y ayuda a quienes la pasan mal. “Hoy Nuevo León deja un legado que Nuevo León es el primer estado, el primer ente o primer país que envía apoyo a Cuba y a Jamaica, y así seremos siempre los primeros en todo, primer lugar en todo, también cuando se trata de ayudar”, apuntó.

Por su parte, el cónsul de cuba en Monterrey, Fabio Álvarez Hernández, agradeció la solidaridad de la gente regia, pues la isla está atravesando un momento complicado por las lluvias.

“El agradecimiento al Gobernador por tomarnos en cuenta, sepa que como siempre aquí tiene las puertas del hangar abiertas, las puertas de nuestros aviones abiertas y en Viva siempre vamos a hacer posible que las cosas sucedan cuando se trata de ayudar a la gente”, manifestó.

Participaron en la cadena de ayuda humanitaria la Secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez; la Subsecretaria de Protección Social y Oportunidades, Dulce Alejandre Mora; el director de Protección Civil en el Estado, Erik Cavazos; Adrián Torrija, Vicepresidente de Operaciones de Viva; y Víctor Ramírez, Administrador del Aeropuerto de Monterrey.

