Cerrar X
ENVIA_NUEVO_LEON_AYUDA_HUMANITARIA_A_CUBA_JAMAICA_Y_HAIT_01_a7735e4240
Nuevo León

Envía Nuevo León ayuda humanitaria a Cuba, Jamaica y Haití

García Sepúlveda, acompañado de la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, apuntó que se enviaron tres toneladas de apoyo

  • 01
  • Noviembre
    2025

Como es tradición en Nuevo León, ante la adversidad, siempre sale a relucir la solidaridad de los regiomontanos, ocurrió hace un par de semanas con las inundaciones en el sur del país y nuevamente la población extendió la mano para los afectados en el Caribe.

Ante la tragedia ocurrida en Cuba, Jamaica y Haití por el paso del Huracán Melissa, el gobierno del estado, encabezado por Samuel García, envió una carga de ayuda humanitaria para los damnificados de estos países.

Durante la ceremonia simbólica, celebrada en la Terminal C del Aeropuerto Internacional de Monterrey, García Sepúlveda, acompañado de la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, apuntó que se enviaron tres toneladas de apoyo.

ENVÍA NUEVO LEÓN AYUDA HUMANITARIA A CUBA, JAMAICA Y HAIT 02.JPG

“Vamos a enviar entre dos y tres toneladas en los siguientes vuelos a Cuba, y de ahí ya el Embajador nos va a ayudar a descentralizar este apoyo a la Isla y de ser posible también a Jamaica y Haití”, refirió.

“Hoy Nuevo León, afortunadamente, somos primer lugar en todo, somos punta de lanza, pero eso debe ser más bien un mensaje de que hoy Nuevo León, que está en su mejor momento, también es solidario y ayuda a quienes la pasan mal.

“Hoy Nuevo León deja un legado que Nuevo León es el primer estado, el primer ente o primer país que envía apoyo a Cuba y a Jamaica, y  así seremos siempre los primeros en todo, primer lugar en todo, también cuando se trata de ayudar”, apuntó.

ENVÍA NUEVO LEÓN AYUDA HUMANITARIA A CUBA, JAMAICA Y HAIT 03.JPG

Por su parte, el cónsul de cuba en Monterrey, Fabio Álvarez Hernández, agradeció la solidaridad de la gente regia, pues la isla está atravesando un momento complicado por las lluvias.

“El agradecimiento al Gobernador por tomarnos en cuenta, sepa que como siempre aquí tiene las puertas del hangar abiertas, las puertas de nuestros aviones abiertas y en Viva siempre vamos a hacer posible que las cosas sucedan cuando se trata de ayudar a la gente”, manifestó.

Participaron en la cadena de ayuda humanitaria la Secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez; la Subsecretaria de Protección Social y Oportunidades, Dulce Alejandre Mora; el director de Protección Civil en el Estado, Erik Cavazos; Adrián Torrija, Vicepresidente de Operaciones de Viva; y Víctor Ramírez, Administrador del Aeropuerto de Monterrey.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fhds_a2541d3233
Inicia San Pedro operativos contra coches foráneos
EH_UNA_FOTO_9f0272b11b
Recibe Fuerza Civil reacreditación mundial CALEA
melissa_20251021150800838_febdb4cfe7
SRE emite alerta para mexicanos en Jamaica por huracán ‘Melissa’
publicidad

Últimas Noticias

ethdftrh_6515b10265
Rosa Icela se suma a condenas por homicidio de alcalde de Uruapan
INFO_7_UNA_FOTO_41_db274c6972
¿Cómo se celebra el Día de muertos en Lago de Pátzcuaro?
AP_25305766237670_d0987a2fdd
Hamas entregará cuerpos de tres rehenes israelíes
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
publicidad
×