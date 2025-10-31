Enviará Nuevo León ayuda humanitaria a Jamaica, Cuba y Haití

El Gobierno de Nuevo León anunció que este sábado enviará ayuda humanitaria internacional a Cuba, Jamaica y Haití, países del Caribe severamente afectados por el paso del huracán Melissa, que alcanzó categoría 5 con vientos de hasta 240 km/h.

El gobernador Samuel García Sepúlveda informó que este sábado partirá un avión con tres toneladas de víveres recolectados por la ciudadanía.

“Nuevo León también acude a la solidaridad internacional. Levantamos la mano para apoyar a los países del Caribe que la están pasando mal por el huracán Melissa”, expresó el mandatario estatal.

El gobernador precisó que ya se mantienen comunicaciones con los embajadores de Cuba, Jamaica y Haití para coordinar el envío de dos a tres toneladas de víveres en un vuelo humanitario de Viva Aerobus con destino a La Habana, programado para este sábado a las 15:30 horas.

Envíos nacionales continúan hacia Hidalgo

A la par de este anuncio, García encabezó una nueva cadena de ayuda humanitaria con destino al Estado de Hidalgo, donde miles de personas resultaron damnificadas por las recientes lluvias.

Acompañado del Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, y otros funcionarios estatales, el gobernador informó que un helicóptero Black Hawk trasladará los víveres hasta Pachuca, desde donde se distribuirán a municipios incomunicados del norte hidalguense.

“Son 120 municipios afectados. Hoy le mando un fuerte abrazo al gobernador Julio Menchaca y le digo que cuente con nuestros helicópteros”, comentó.

Nuevo León suma más de 90 toneladas de apoyo

Desde el 14 de octubre, el Gobierno de Nuevo León ha enviado más de 90 toneladas de ayuda, incluyendo ropa, medicinas, agua, comida enlatada, pañales y alimento para mascotas, a los estados de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo.

“Me decía que la están pasando mal porque son 120 municipios del norte del estado de Hidalgo que estas lluvias dejaron prácticamente incomunicado carreteras y caminos. Hoy le mando un fuerte abrazo y le digo que cuente con nuestros helicópteros”, expresó.

“Hoy mandamos de nueva cuenta el Black Hawk a Pachuca, Hidalgo y desde ahí lo vamos a dejar un rato para que se desplace a estos municipios del norte de Hidalgo que ante la falta de carreteras Pues es urgente que les lleguen víveres, alimento, aguas, comida”.

Los centros de acopio continúan abiertos en puntos estratégicos como los Centros Comunitarios, la Torre Administrativa, el Palacio de Gobierno, el Pabellón Ciudadano y el DIF Estatal, donde ciudadanos y empresas pueden donar suministros.

Por otra parte, en la operación de apoyo participaron Dulce Alejandre Mora, subsecretaria de Protección Social y Oportunidades, Erik Cavazos, director de Protección Civil del Estado, Gloria Bazán, directora del DIF Estatal y el diputado Mario Salinas, junto con personal de Protección Civil, Participación Ciudadana y Fuerza Civil.





