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Internacional

Japón pide a Irán 'flexibilidad' para negociar con EUA

La primera ministra Sanae Takaichi llamó a Teherán a mantener el diálogo con Washington en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente

  • 01
  • Junio
    2026

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, pidió al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, actuar con "flexibilidad" en un momento que calificó como crucial para las negociaciones de paz con Estados Unidos, pese a que Teherán anunció recientemente la suspensión del diálogo con Washington debido a la ofensiva militar israelí en Líbano.

El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, informó este martes que la conversación telefónica entre ambos líderes se realizó el lunes, en un contexto marcado por una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente y por los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo que permita reducir el conflicto regional.

De acuerdo con Kihara, esta fue la primera llamada entre Takaichi y Pezeshkian en aproximadamente un mes, periodo durante el cual Japón ha intensificado sus contactos con distintos líderes internacionales para promover la estabilidad y la pacificación en la región.

Japón insiste en mantener abiertas las negociaciones

Durante la conversación, la mandataria japonesa expresó su deseo de que las actuales negociaciones entre Irán y Estados Unidos puedan aprovecharse plenamente para alcanzar un acuerdo lo antes posible.

Takaichi subrayó la importancia de que Teherán mantenga una postura flexible que permita avanzar en las conversaciones, consideradas fundamentales para reducir las tensiones que han marcado los últimos meses en la región.

Asimismo, reiteró su preocupación por la situación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo, y pidió que la navegación comercial pueda retomarse de manera libre y segura en el menor tiempo posible.

La situación en Ormuz preocupa a la comunidad internacional

La primera ministra japonesa señaló que numerosos buques continúan afectados por la incertidumbre en la zona, por lo que consideró prioritario garantizar la seguridad de las embarcaciones que transitan por el estratégico paso marítimo.

Sus declaraciones se produjeron pocas horas antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin al conflicto con Irán y facilitar la reapertura del estrecho.

Sin embargo, las autoridades iraníes informaron recientemente que suspendieron las negociaciones con Washington en respuesta a la ofensiva militar israelí en territorio libanés.

Escalada en Líbano complica los esfuerzos diplomáticos

La situación regional se ha visto agravada por la intensificación de los ataques israelíes en Líbano, una ofensiva que diversos actores consideran una violación al alto el fuego vigente desde abril.

La nueva escalada también amenaza una ronda de conversaciones prevista entre Estados Unidos y el Gobierno libanés, además de generar incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones entre Washington y Teherán.

El movimiento chií Hezbolá, aliado estratégico de Irán, ha rechazado el proceso diplomático impulsado por Estados Unidos, mientras continúan los enfrentamientos en distintos puntos del sur libanés.

En paralelo, representantes de Washington y Teherán han intercambiado durante las últimas semanas diversos borradores orientados a alcanzar un acuerdo que permita reducir las hostilidades y garantizar nuevamente el tránsito comercial por el estrecho de Ormuz, considerado clave para la estabilidad energética global.


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