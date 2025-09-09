Jueza frena intento de Trump de despedir a Lisa Cook de la Fed

Este martes una jueza federal bloqueó de manera temporal la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de destituir a Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal (Fed).

Esta decisión mantiene a la economista en el cargo mientras se resuelve la disputa legal.

Este fallo a favor de la gobernadora de la Fed representó un revés para Trump, quien busca su destitución por una supuesta falsificación de documentos hipotecarios, pese a no enfrentar cargos.

La defensa legal de Cook alegó que dicha medida respondía a motivaciones políticas y, de acuerdo con sus abogados, Trump pretende colocar a sus aliados en la Fed para forzar recortes de tasas de interés.

El fallo de la jueza Jia Cobb tuvo como argumento que los argumentos presentados por Trump para destituir a Cook no cumplían con los requisitos de causa justificada.

Además, se señaló que la supuesta irregularidad se produjo antes de que ella asumiera el cargo como gobernadora de la Fed.

Cook había firmado los documentos de su hipoteca en 2021, alrededor de un año antes de incorporarse al organismo, tras ser nominada por el presidente Joe Biden.

Este fallo asegura que el actuar del Departamento de Justicia del Gobierno de Donald Trump en contra de Cook violentó el "principio de defensa", ya que no coincide con la interpretación de que el mandatario tenga "amplios poderes" para haber destituido a la gobernadora de la forma en la que se hizo.

