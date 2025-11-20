Jueza dictamina que despliegue de la GN en Washington es ilegal

Este jueves, una jueza federal de Estados Unidos dictaminó que el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump en Washington D.C. es ilegal.

La jueza del Tribunal de Distrito de la capital de Estados Unidos falló en contra del Gobierno de Trump al concluir que este envío, ordenado en agosto y vigente hasta la fecha, violenta "la autonomía" de la ciudad.

En la resolución se ordenó la retirada de las tropas de Washington antes del 11 de diciembre, dándole una moratoria de 21 al gobierno del republicano.

Por su parte, la Administración de Trump había presentado una moción argumentando el supuesto poder constitucional para hacer uso de las fuerzas militares en la ciudad, pero esta fue desechada debido a que el Pentágono se extralimitó al movilizar miles de efectivos fuera de sus zonas asignadas.

Las tropas en Washington fueron enviadas por Trump después de emitir una orden ejecutiva el 11 de agosto de 2025, declarando "emergencia por crimen", y en menos de 30 días, más de 2,500 efectivos de la Guardia Nacional fueron enviados por diversos estados republicanos.

La medida no fue exclusiva de Washington, ya que Trump aplicó la misma estrategia en otras ciudades gobernadas por demócratas, incluyendo Chicago, Portland o Los Ángeles, lo que dio lugar a litigios en tribunales federales ante denuncias de extralimitación de sus poderes.

Comentarios