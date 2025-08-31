Cerrar X
Jueza de EUA frena deportación de niños de Guatemala sin compañía

Esta medida se tomó después que abogados de varios menores, alertaran que el gobierno parecía estar preparando deportaciones que violarían leyes de protección

  • 31
  • Agosto
    2025

Una jueza federal de Estados Unidos emitió una orden de emergencia para bloquear la posible deportación de un grupo de niños guatemaltecos que cruzaron la frontera sin sus familias.

Esta medida se tomó después de que los abogados de varios menores, de entre 10 y 17 años, alertaran de que el gobierno parecía estar preparando deportaciones que violarían las leyes que otorgan protecciones a los niños migrantes.

Los abogados habían reportado que aviones estaban listos para despegar con destino a Guatemala.

TRUMP.jpg

La jueza estableció que los niños no podrían ser deportados por al menos 14 días. Este episodio ha generado gran alarma entre los defensores de inmigrantes, quienes argumentan que la administración busca violar las leyes federales diseñadas para proteger a los menores que llegan sin sus padres.

La situación resalta un conflicto de alto riesgo entre los esfuerzos del gobierno por aplicar estrictas leyes migratorias y las salvaguardas legales que el Congreso ha creado para los migrantes más vulnerables.

Los abogados de los niños acusan al gobierno de privar a los menores del debido proceso, impidiéndoles presentar solicitudes de asilo. El gobierno de Guatemala ha dicho que está listo para recibir a los menores deportados.


