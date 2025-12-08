Podcast
inter_trump_energia_eolica_537307c700
Internacional

Jueza federal anula orden de Trump que bloqueaba energía eólica

El fallo beneficia a 17 estados y Washington, pero expertos advierten que el efecto sobre nuevos proyectos podría ser limitado

  • 08
  • Diciembre
    2025

Una jueza federal anuló este lunes una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que bloqueaba los proyectos de energía eólica.

Con esta orden, Trump buscaba frenar todo arrendamiento de parques eólicos en tierras y aguas federales, asegurando que era "arbitrario y caprichoso", así como una violación a las leyes federales debido a que no ofrecía una explicación razonable para frenar los permisos.

La jueza Patti Saris, además de anular esta orden, la declaró ilegal.

Saris falló a favor de una coalición de fiscales generales de 17 estados y Washington, D.C., la cual está encabezada por la secretaria estatal de Justicia de Nueva York, Letitia James, quien impugnó la orden de Trump que suspendía el arrendamiento y la concesión de permisos para proyectos de energía eólica.

La orden ejecutiva de Trump, firmada el pasado 20 de enero, representa un rechazo total a este tipo de energía, pues en reiteradas ocasiones el mandatario ha manifestado su preferencia por los combustibles fósiles para producir electricidad.

Con esta orden se detuvieron numerosos proyectos eólicos marinos y terrestres en estados como Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York, afectando tanto parques en construcción como planificados, e incluso cancelando algunos. Entre los proyectos afectados estaba el Parque Eólico Lava Ridge, aprobado durante la administración Biden en Idaho.

Sin embargo, aunque el fallo fue a favor de la coalición, analistas advirtieron que el impacto de la decisión del tribunal podría ser limitado, pues aseguraron que no se puede obligar a las agencias a aprobar proyectos y algunos promotores podrían mostrarse cautelosos al presentar nuevas solicitudes de permisos.


Etiquetas:
