Keiko Fujimori toma protesta como presidenta de Perú

La líder conservadora prometió en campaña que enfrentará el crimen con “mano dura” al seguir el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele

Keiko Fujimori asumió este martes la presidencia de Perú con el desafío de alcanzar la estabilidad después de una década de crisis política y frenar la alta criminalidad.

La conservadora e hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) retorna al palacio presidencial donde vivió.

Su principal reto será el combate a la delincuencia organizada, en particular las extorsiones que se han expandido por casi todo el Perú. Según datos oficiales, las denuncias por ese delito pasaron de 2,421 en 2019 a 26,734 en 2025.

Las extorsiones impactan la economía de miles de pequeños negocios que son amenazados con ataques con explosivos o incendios y que cobraron la vida de 239 transportistas en 2025.

La oposición política formuló una serie de peticiones a la ahora presidenta, incluida la derogación de un conjunto de leyes aprobadas por el anterior Parlamento dirigido por el fujimorismo que, según los expertos, debilitan la lucha contra el crimen organizado.

¿Qué es lo que Keiko Fujimori prometió en su campaña presidencial?

La líder conservadora prometió en campaña que enfrentará el crimen con “mano dura” al seguir el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Por esta razón, anunció que construirá una cárcel similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) e implantará jueces con el rostro cubierto como ocurrió durante el gobierno de su padre.

Los opositores solicitaron una comisión para investigar las muertes de 50 civiles a manos de la fuerza pública durante las manifestaciones de 2022 y 2023 que exigieron nuevas elecciones y que surgieron tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo.

Familiares de los fallecidos indicaron que no reconocerán a Fujimori como presidenta, debido a que la acusan como responsable de blindar a la entonces mandataria Dina Boluarte.

Recordemos que Pedro Castillo fue condenado a 11 años de cárcel por conspiración para una rebelión y un sector de la oposición pide que Fujimori libere al expresidente.

También la señalan como la "hija de un dictador" que violó derechos humanos.