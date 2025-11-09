La aprobación de Donald Trump cae a un ritmo nunca antes visto

La aprobación por parte de los estadounidenses al presidente Donald Trump cae de manera rápida como ningún otro líder del país en la historia reciente.

Y es que, este domingo, el medio The Economist compartió los resultados de una encuesta realizada por YouGov donde se muestra la realidad que vive la Administración de Trump.

En dicha encuesta, el nivel neto de aprobación de Trump, que incluye a los que aprueban su trabajo menos los que no, es de -18%.

Esta cifra supone tres puntos porcentuales menos que en cualquier momento de su primer mandato entre 2017 y 2021.

En total, solo el 39% de los encuestados aprueban el trabajo de la Administración de Donald Trump, mientras que el 58% lo desaprueba.

Además de esto, dicho análisis muestra que todos los estados, a excepción de Idaho, se han vuelto en contra de Donald Trump.

"Ninguno de los últimos presidentes de Estados Unidos ha caído tanto y tan rápido como Donald Trump [...] las cifras son malas incluso en los temas centrales de su plataforma política", se lee en la publicación, añadiendo que la aprobación neta de su gestión en el tema de la migración es de -7 y sobre la inflación y los precios de -33.

Estos resultados salen durante el marco del cierre del Gobierno, el cual se ha convertido en el más largo de la historia de Estados Unidos, pues a pesar de ya estar en su cuadragésimo día, este no ha cerrado, lo que ha llevado a alterar la vida de millones de personas con recortes en programas federales y servicios públicos.

Comentarios