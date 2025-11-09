Cerrar X
Trump_71e7647d83
Internacional

La aprobación de Donald Trump cae a un ritmo nunca antes visto

Una encuesta realizada por YouGov mostró que el nivel neto de aprobación de Trump, que incluye a los que aprueban su trabajo menos los que no, es de -18%

  • 09
  • Noviembre
    2025

La aprobación por parte de los estadounidenses al presidente Donald Trump cae de manera rápida como ningún otro líder del país en la historia reciente.

Y es que, este domingo, el medio The Economist compartió los resultados de una encuesta realizada por YouGov donde se muestra la realidad que vive la Administración de Trump.

En dicha encuesta, el nivel neto de aprobación de Trump, que incluye a los que aprueban su trabajo menos los que no, es de -18%.

Esta cifra supone tres puntos porcentuales menos que en cualquier momento de su primer mandato entre 2017 y 2021.

En total, solo el 39% de los encuestados aprueban el trabajo de la Administración de Donald Trump, mientras que el 58% lo desaprueba.

Además de esto, dicho análisis muestra que todos los estados, a excepción de Idaho, se han vuelto en contra de Donald Trump.

"Ninguno de los últimos presidentes de Estados Unidos ha caído tanto y tan rápido como Donald Trump [...] las cifras son malas incluso en los temas centrales de su plataforma política", se lee en la publicación, añadiendo que la aprobación neta de su gestión en el tema de la migración es de -7 y sobre la inflación y los precios de -33.

Estos resultados salen durante el marco del cierre del Gobierno, el cual se ha convertido en el más largo de la historia de Estados Unidos, pues a pesar de ya estar en su cuadragésimo día, este no ha cerrado, lo que ha llevado a alterar la vida de millones de personas con recortes en programas federales y servicios públicos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_canasta_basica_8fa2d84c09
‘Por los suelos'… confianza de consumidores en EUA
d1652d1df4a68454f2bd8880b6373813e01817d4w_b8532d74df
Senadores logran acuerdo para poner fin a cierre de gobierno
AP_25314010974625_6ce51d8185
Abuchean a Donald Trump durante juego de la NFL
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_10_at_1_36_12_AM_d0f29e057a
Crecen en Reynosa las desapariciones y críticas a Carlos Peña
finanzas_canasta_basica_8fa2d84c09
‘Por los suelos'… confianza de consumidores en EUA
pino_rockefeller_5212051213
Llega al Rockefeller Center el árbol de Navidad 2025
publicidad

Más Vistas

rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
4af9f2fb_9df4_414b_bfd1_393506158ffb_55618b596f
Incautan cocaína valorada en $1.2M en el Puente Donna-Río Bravo
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
publicidad
×