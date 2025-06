Lanza Estados Unidos plan contra gusano barrenador en México

El gobierno estadounidense destinará 21 millones de dólares a la renovación de la planta productora de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas.

Dicha medida busca contener la propagación del gusano barrenador desde territorio mexicano, utilizando tecnología ya probada también en Panamá.

Según la secretaria de Agricultura de EUA, Brooke L. Rollins, “Estados Unidos ya ha derrotado al gusano barrenador y lo volveremos a hacer”. El objetivo es claro: eliminar la amenaza sin comprometer el comercio binacional.

The US has defeated New World Screwworm once before – and we will successfully do it again with @USDA’s 5-pronged plan:



🛑 Stop the pest from spreading in Mexico, AND ensure they are in full cooperation.

🇺🇸 Protect US border at ALL costs.

✅ Maximizing US readiness.

🥊 Take the… pic.twitter.com/OxeUlQFj1z