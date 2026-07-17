Tulum lanza 'Plan Tulum Renace' para fortalecer turismo

La Secretaría de Turismo presentó el Plan Tulum Renace, que contempla descuentos, transporte, mejoras urbanas y acciones para fortalecer la actividad turística

La secretaria de Turismo a nivel federal, Josefina Rodríguez, anunció la puesta en marcha del Plan Tulum Renace, una estrategia integrada por diversas acciones para impulsar el turismo y mejorar la infraestructura urbana en Tulum, Quintana Roo.

La funcionaria informó que, un día antes sostuvo una reunión con representantes del sector turístico, donde se acordó un plan estratégico conformado por diez acciones enfocadas en fortalecer la experiencia de visitantes y habitantes del municipio.

Reducen tarifas y acceso al Parque Jaguar

Como parte del plan, la entrada al Parque Jaguar será gratuita para todos los visitantes nacionales.

Además, se aplicará una reducción histórica en las tarifas de acceso administradas por el INAH y la CUNAM. Con esta medida, los turistas nacionales pagarán 80 pesos por ingresar al parque, mientras que el costo para visitantes extranjeros será de 265 pesos. Los domingos, el acceso continuará siendo gratuito para los nacionales.

Movilidad y atención al visitante

El programa también contempla la implementación de un sistema de movilidad eléctrica dentro del Parque Jaguar, con el propósito de facilitar los recorridos en un espacio caracterizado por las largas distancias entre sus accesos y atractivos.

Asimismo, en coordinación con la Guardia Nacional se pondrá en marcha un modelo de atención y cuidado para los turistas que visiten el destino.

Capacitación y mejoras en infraestructura

Entre las acciones anunciadas destaca un programa de profesionalización y certificación para prestadores de servicios turísticos, con el objetivo de fortalecer la calidad de la atención y enriquecer la experiencia de quienes visitan Tulum.

También se construirá un estacionamiento en el acceso sur del Parque Jaguar, una obra que busca facilitar el ingreso de las familias y reducir los trayectos a pie hacia las playas.

El Plan Tulum Renace contempla además un programa de ordenamiento y mejoramiento de los servicios públicos en el municipio.

Como parte de la estrategia, se implementará un nuevo sistema de transporte público para Tulum, con la finalidad de transformar la movilidad tanto para los habitantes como para los turistas nacionales e internacionales que visitan el destino.