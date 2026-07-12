Lindsey Graham, figura clave de la política exterior de EUA

El senador republicano falleció a los 71 años y deja un legado marcado por su respaldo a Ucrania, Israel y la OTAN, además de su alianza con Donald Trump

La muerte del senador republicano Lindsey Graham, a los 71 años, marcó el cierre de una trayectoria de más de tres décadas en el Congreso de EUA, donde se convirtió en una de las voces más influyentes en materia de política exterior y uno de los principales defensores del respaldo militar a aliados como Ucrania e Israel.

Graham, quien representó a Carolina del Sur en la Cámara de Representantes y posteriormente en el Senado, falleció el sábado por la noche a causa de un desgarro en la aorta, de acuerdo con un informe preliminar de la oficina del médico forense de Washington, D.C.

Su muerte generó reacciones de líderes internacionales, diplomáticos y aliados políticos. Mientras gobiernos occidentales destacaron su respaldo a la OTAN y a Ucrania, países como Irán criticaron abiertamente su historial de apoyo a intervenciones militares estadounidenses.

Su relación con Donald Trump marcó sus últimos años

Aunque inicialmente fue crítico de Donald Trump, Graham terminó convirtiéndose en uno de sus principales aliados dentro del Partido Republicano. Respaldó varias decisiones de política exterior del mandatario, especialmente aquellas relacionadas con Irán, aunque evitó confrontarlo públicamente en temas como la reducción del papel de USAID o los cuestionamientos a la OTAN.

Analistas señalaron que esa cercanía le permitió mantener influencia en la administración republicana y contribuir a que el gobierno conservara apoyo para Ucrania, además de impulsar sanciones contra Rusia.

Fue uno de los principales aliados de Ucrania

Durante los últimos años, Graham realizó múltiples visitas a Kiev y promovió de forma constante el respaldo militar y económico a Ucrania. Tras conocerse su fallecimiento, el presidente Volodymyr Zelenskyy lo describió como un defensor de la libertad y recordó que visitó el país en diez ocasiones desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022.

También recibió homenajes del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, así como de gobiernos del este de Europa, que reconocieron su apoyo a la alianza militar y a la defensa de la región frente a Rusia.

Su respaldo a Israel e Irán generó críticas

Graham fue uno de los legisladores republicanos que con mayor firmeza defendió el apoyo de EUA a Israel, especialmente tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Asimismo, impulsó una política de presión contra Irán, respaldando ataques a instalaciones nucleares y sanciones contra el gobierno iraní.

Estas posturas le generaron reconocimiento entre aliados de Israel, pero también fuertes cuestionamientos por parte de gobiernos de Oriente Medio y de sectores que favorecían soluciones diplomáticas a los conflictos en la región.

Con su fallecimiento concluye la carrera de uno de los últimos referentes republicanos de la política exterior tradicional de EUA, en un momento en que el debate sobre el papel internacional del país continúa transformándose dentro de ambos partidos.