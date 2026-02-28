Congreso de EUA planea votación para restringir ataques bélicos

La decisión del presidente de EUA, Donald Trump, de ordenar ataques contra Irán sin autorización previa del Congreso ha abierto un nuevo frente político en Washington. Legisladores de ambos partidos impulsan una resolución de poderes de guerra para limitar la acción militar del mandatario y exigir que cualquier ofensiva prolongada cuente con aprobación legislativa.

Congreso de EUA busca limitar ataques contra Irán

Un grupo bipartidista de legisladores exige una votación rápida sobre una resolución de poderes de guerra que podría restringir las acciones militares del presidente contra Irán.

El senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, lidera el esfuerzo en el Senado y cuestionó la decisión del gobierno de actuar sin autorización formal del Congreso.

“¿No ha aprendido nada el presidente Trump de décadas de injerencia de Estados Unidos en Irán y de guerras interminables en Oriente Medio?”

Kaine también calificó los ataques contra Irán como “un error colosal” y sostuvo que el Congreso debe ejercer su autoridad constitucional para decidir si el país entra en un nuevo conflicto.

Legisladores de ambos partidos exigen una votación

En la Cámara de Representantes, el demócrata por California Ro Khanna y el republicano por Kentucky Thomas Massie impulsan una medida similar.

Ambos legisladores pidieron que el Congreso realice una votación pública para definir si respalda o rechaza la operación militar ordenada por el presidente.

“El Congreso debe reunirse el lunes para votar para detener esto”.

Massie también criticó la decisión del mandatario al señalar que la acción militar contradice el enfoque de política exterior que Trump promovió durante su campaña presidencial.

“Esto no es ‘Estados Unidos primero’”.

Republicanos respaldan la ofensiva militar

A pesar de las críticas, la mayoría de los republicanos ha respaldado la decisión del presidente. Legisladores del partido argumentan que los programas nucleares y la capacidad de misiles de Irán representan una amenaza directa para Estados Unidos y sus aliados.

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, expresó apoyo a la operación militar ordenada por el presidente.

“Bien hecho, señor presidente. Mientras observo y sigo esta histórica operación, me asombra la determinación del presidente Trump de ser un hombre de paz, pero al final del día, la peor pesadilla del mal”.

La postura refleja la línea adoptada por varios líderes republicanos que consideran que una respuesta militar puede frenar las capacidades estratégicas de Irán.

La Constitución de EUA y el poder de declarar la guerra

La situación actual revive una discusión histórica sobre la separación de poderes en Estados Unidos. La Constitución establece que el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra, mientras que el presidente actúa como comandante en jefe de las fuerzas armadas.

Aunque los presidentes pueden ordenar operaciones militares limitadas sin autorización previa, conflictos de mayor alcance suelen requerir aprobación legislativa.

Un ejemplo fue la guerra de Irak en 2003, cuando el entonces presidente George W. Bush solicitó autorización del Congreso antes de iniciar la invasión.

Demócratas advierten que la operación sería ilegal

Varios legisladores demócratas sostienen que la ofensiva contra Irán carece de base legal porque el Congreso no ha aprobado el uso de la fuerza militar.

El senador Chris Van Hollen, integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, acusó al presidente de iniciar una operación militar sin el respaldo requerido por la ley.

“Esto no nos hace más seguros y solo perjudica a Estados Unidos y a nuestros intereses. El Senado debe votar de inmediato la Resolución de Poderes de Guerra para detenerlo”.

Por su parte, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirmó que Irán representa una amenaza, pero insistió en que el gobierno debe solicitar autorización antes de iniciar una acción militar de gran escala.

Resolución tendría efectos políticos más que militares

Incluso si la resolución de poderes de guerra se aprueba, es probable que el presidente la vete. En ese caso, el Congreso necesitaría una mayoría de dos tercios para anular el veto, un escenario considerado poco probable debido a la estrecha división partidista.

No obstante, las votaciones quedarían registradas públicamente y servirían para fijar la postura de cada legislador sobre la intervención militar.

Comentarios