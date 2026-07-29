Lindsey Graham regresa a casa por última vez en Carolina del Sur

El entierro del senador republicano se programó para este miércoles cerca de su hogar en el condado de Pickens estaba previsto como una ceremonia privada

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Los restos del senador Lindsey Graham fueron llevados el miércoles a Carolina del Sur por última vez para su funeral.

Después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogió junto a otros funcionarios al legislador republicano como "un gigante del Senado de Estados Unidos, un verdadero original estadounidense que nos dejó demasiado pronto".

El féretro de Graham cubierto con la bandera estaba en el Capitolio, donde el republicano pasó más de 30 años conversando y riendo, y presionando a sus colegas para que actuaran.

Graham parecía conocer a cada alcalde de pueblo pequeño y a cada jefe de policía, así como la ubicación de cada Chick-fil-A en toda Carolina del Sur. Su comité de acción política se aseguró de que los republicanos tuvieran dinero para postularse en elecciones legislativas y locales en todo el estado.

Acababa de regresar de un vertiginoso viaje a una cumbre de la OTAN en Turquía, donde celebró su 71.º cumpleaños, y de una visita a Ucrania mientras negociaba sanciones contra Rusia, cuando de manera repentina perdió la vida.

Cientos de figuras influyentes de la política de Carolina del Sur se reunieron. Asistieron ambos candidatos a gobernador, junto con veteranos políticos republicanos como el expresidente de la Cámara de Representantes, David Wilkins, y el representante Henry Brown, quien sirvió 10 años antes de dejar el cargo en 2011.

La muerte de Graham ha creado oportunidades de cambio en Carolina del Sur. Graham ya había ganado la nominación republicana mientras se postulaba para un quinto mandato.

El entierro de Graham se llevará a cabo este miércoles cerca de su hogar en el condado de Pickens estaba previsto como una ceremonia privada.

Lindsey Graham, figura clave de la política exterior de EUA

La muerte del senador republicano Lindsey Graham, a los 71 años, marcó el cierre de una trayectoria de más de tres décadas en el Congreso de EUA, donde se convirtió en una de las voces más influyentes en materia de política exterior y uno de los principales defensores del respaldo militar a aliados como Ucrania e Israel.

Graham, quien representó a Carolina del Sur en la Cámara de Representantes y posteriormente en el Senado, falleció el sábado por la noche a causa de un desgarro en la aorta, de acuerdo con un informe preliminar de la oficina del médico forense de Washington, D.C.