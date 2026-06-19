Llegan 259 migrantes venezolanos en vuelo desde EUA

Un total de 259 migrantes venezolanos llegaron a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Texas, informó el programa oficial Vuelta a la Patria

Un grupo de 259 migrantes venezolanos regresó este viernes al país en un vuelo de repatriación procedente de Texas, Estados Unidos, como parte del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, informó la autoridad oficial encargada del plan.

De acuerdo con la información difundida por el programa estatal en redes sociales, entre los repatriados se encuentran 206 hombres, 35 mujeres y 18 menores de edad, quienes fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, bajo los protocolos establecidos por las autoridades.

El vuelo forma parte de los traslados coordinados entre Venezuela y Estados Unidos en el marco de acuerdos migratorios que han permitido el retorno de miles de ciudadanos venezolanos en los últimos meses.

Según datos del Ministerio de Interior y Justicia, más de 150 vuelos de repatriación han llegado al país desde inicios del año pasado, la mayoría provenientes de territorio estadounidense.

Recepción en Maiquetía

Las autoridades indicaron que los migrantes fueron atendidos a su llegada con protocolos de seguridad, verificación de identidad y asistencia básica, además de facilitar el reencuentro con sus familiares.

El programa de repatriación se mantiene activo en medio de las tensiones migratorias entre ambos países, mientras miles de venezolanos continúan retornando voluntariamente o a través de mecanismos oficiales impulsados por el gobierno venezolano.