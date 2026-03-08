Llegan reliquias de San Pascual Bailón a Saltillo

Las reliquias de San Pascual Bailón llegaron este domingo a Saltillo como parte de una ruta de fe que recorrerá distintas parroquias de la Diócesis durante las próximas semanas, donde decenas de fieles acudieron a su primera parada en la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, donde se celebró una misa solemne presidida por el obispo Hilario González García.

De acuerdo con información de la Diócesis de Saltillo, la visita forma parte de un itinerario nacional organizado por la Adoración Nocturna Mexicana, que lleva las reliquias del santo a diversas diócesis del país como un acto de devoción y encuentro religioso.

La recepción oficial se realizó durante la celebración eucarística encabezada por el obispo de la diócesis, quien dio la bienvenida a los fieles y resaltó el significado espiritual de la visita de las reliquias del santo, reconocido por su profunda devoción a la Eucaristía.

Las reliquias permanecerán en Saltillo del 8 al 22 de marzo, periodo en el que recorrerán 25 parroquias, además del Seminario y el Colegio La Paz, donde se realizarán celebraciones religiosas y momentos de oración para los creyentes.

El traslado de las reliquias fue coordinado por el presbítero Arturo Calzada Pérez, asesor eclesial de la Adoración Nocturna en la diócesis y párroco de la Medalla Milagrosa, quien viajó a Nuevo Laredo para recibirlas y trasladarlas a la capital coahuilense.

Durante el recorrido, cada parroquia organizará actos de acogida y despedida antes de que las reliquias continúen su camino hacia la siguiente comunidad, mientras que en los lugares donde permanezcan durante la noche se llevarán a cabo vigilias eucarísticas como expresión de fe.

La denominada Ruta de Fe Eucarística concluirá el 22 de marzo, cuando las reliquias sean trasladadas en peregrinación desde la parroquia del Ojo de Agua hasta la Catedral de Santiago, donde se celebrará una misa solemne de despedida presidida por el obispo Hilario González García.

La reliquia que visita la diócesis es considerada de primer grado “Ex ossibus”, ya que consiste en un pequeño fragmento óseo del santo custodidado en una cruz relicario con su certificado de autenticidad.

San Pascual Bailón, nacido en 1540 en Aragón, España, fue un religioso franciscano reconocido por su profunda devoción al Santísimo Sacramento, motivo por el cual es conocido como el “Serafín de la Eucaristía”.

