Busca Tigres amarrar su pase a otra Semifinal

La escuadra del Guadalajara que comanda el argentino Gabriel Alejandro Milito, en su accionar dentro del Clausura 2026 de la Liga Mx en su fase regular, en cuatro ocasiones ha vencido a su rival con una diferencia de dos o más goles en el marcador. De sus victimados, solamente el Pachuca se encuentra en la Liguilla del futbol mexicano, equipo al que vencieron 2-0; además, un 3-0 le propinaron al Santos Laguna; y un 5-0 consiguieron ante León y Puebla.

Los de la ‘U’ llegan a este enfrentamiento con una ventaja de 3-1, al imponerse al ‘Rebaño sagrado’ el pasado sábado en el ‘Volcán’. Tanto el triunfo como el empate ponen a los de Guido Hernán Pizarro Demestri en Semifinales, incluso perdiendo por diferencia de un gol. Incluso, se cuenta con el añadido de que los de la UANL consiguieron su pase a la Final en la Concacaf Liga de Campeones al vencer 1-0 a Nashville SC.

La Fiesta de las Finales sigue en marcha y en el duelo de vuelta correspondiente a la fase de Cuartos de Final, esta tarde se enfrentan Tigres y Chivas justo cuando el reloj indique las 19:07 horas en el coso ubicado en el Circuito JVC (Jorge Vergara Cabrera) de Zapopan, Jalisco.

Para esta batalla deportiva, tanto los de la UANL como el ‘Campeonísimo’ saltarán al rectángulo verde tapatío con su indumentaria característica; los regios en amarillo total y los tapatíos a rayas en rojo con blanco. Quien se encargará de impartir justicia será el duranguense Marco Antonio Ortiz Nava.

EN LOS ÚLTIMOS SIETE ENTRE ELLOS, LOS DE OCCIDENTE NO GANAN

Cabe señalar que, en los últimos siete enfrentamientos entre regios y tapatíos, los de la Sultana del Norte cosecharon cinco triunfos y cuatro empates, en donde los de amarillo total perforaron la red de los rojiblancos 17 ocasiones y recibieron seis dianas.

Cabe destacar que el Guadalajara no contará nuevamente con los servicios de José Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González; quienes se encuentran en la convocatoria de la Selección Mexicana, además se añade la lesión de su mediocampista Daniel Aguirre.

BATALLAS ENTRE REGIOS Y TAPATÍOS

La historia marca que son 67 las batallas oficiales que han sostenido los universitarios en contra del ‘Rebaño Sagrado’ en torneos cortos, contabilizando únicamente los duelos de Liga y Liguilla. Los de Guido Pizarro han cargado con la victoria en 25 de sus enfrentamientos y en 23 más igualaron en el marcador, perdiendo ante su rival en turno en 19 ocasiones; enviaron el esférico a besar las redes enemigas 89 veces y les propinaron 80 pepinillos.

Los 89 festejos de gol los produjeron el francés André-pierre Gignac 14 veces; en otras cuatro ocasiones fue Anselmo Vendrechovski, Claudio Núñez, Francisco Fonseca, y Nicolás Ibáñez quienes levantaron al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados;

Los 89 festejos de gol los produjeron el francés André-pierre Gignac 14 veces; en otras cuatro ocasiones fue Juan Brunetta quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados; destacando además las tres anotaciones realizadas por Anselmo Vendrechovski, Claudio Núñez, Francisco Fonseca, y Nicolás Ibáñez.

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