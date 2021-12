¡Llegará Santa Claus al espacio!

Lanzan cohete con regalos de Navidad, comida y dulces desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA

SpaceX lanzó hoy desde el Centro Especial Kennedy de la NASA el cohete Falcon con una cápsula que lleva regalos de Navidad, dulces y suministros a la Estación Espacial Internacional.

La firma aeronáutica recibió su propio regalo luego del lanzamiento: el centésimo aterrizaje exitoso de un cohete de la compañía.

Entre los artículos que llegarán a la estación espacial el miércoles hay regalos de Navidad a los astronautas de sus familias, así como pescado ahumado y pavo, ejotes y pastel de frutas para un festín navideño.

El director del programa de la estación espacial de la NASA, Joel Montalbano, no quiso divulgar nada más. "No me le adelantaré a Santa Claus y no les diré lo que se enviará", dijo en la víspera del lanzamiento.

La entrega también incluye un experimento con detergente para ropa. Actualmente, los astronautas de la estación tiran su ropa sucia a la basura. Procter & Gamble Co. está desarrollando un detergente completamente degradable para su posible uso en la estación, en la Luna y más allá. SpaceX cierra el año con 31 lanzamientos, la mayor cantidad jamás realizada por la compañía.

Con información de AP