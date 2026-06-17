Luigi Mangione recurrirá a defensa psiquiátrica en juicio

Luigi Mangione presentará una defensa psiquiátrica durante el juicio estatal que enfrentará por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, ocurrido en diciembre de 2024 en Nueva York.

La estrategia fue dada a conocer por el juez del Tribunal Supremo de Manhattan, Gregory Carro, durante una audiencia en la que explicó que los abogados del acusado sostendrán que Mangione actuó bajo un estado de "trastorno emocional extremo" al momento de los hechos.

De ser aceptado este argumento por el jurado, el cargo de asesinato podría reducirse a homicidio involuntario, lo que implicaría una pena menor.

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Durante la audiencia, el juez ordenó a la defensa informar a la Fiscalía de Manhattan sobre el padecimiento psiquiátrico que alegará y explicar cómo esa condición habría desencadenado la alteración emocional atribuida al acusado.

Carro indicó que los fiscales deben conocer la naturaleza del supuesto trastorno mental y la relación que tendría con el crimen, por lo que instruyó a ambas partes a intercambiar la información correspondiente de manera inmediata.

El juicio iniciará en septiembre

Mangione compareció ante el tribunal después de no haber asistido a una audiencia el día anterior debido a un error administrativo relacionado con su traslado desde la cárcel.

El acusado enfrenta cargos tanto estatales como federales por la muerte de Thompson y se ha declarado inocente en ambos procesos.

En el caso estatal suma ocho acusaciones, entre ellas asesinato en segundo grado.

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El inicio del juicio en el tribunal estatal está previsto para el próximo 8 de septiembre, mientras que el proceso federal continúa de manera paralela.

El juez explicó que la audiencia previa debió ser reprogramada porque Mangione no fue trasladado al tribunal como estaba previsto.

El fiscal Joel Seidemann asumió la responsabilidad por lo ocurrido y señaló que, aunque la documentación necesaria para autorizar el traslado fue obtenida, no fue entregada conforme al procedimiento establecido.

Se conocerán documentos reservados del caso

La audiencia también permitió conocer detalles de una sesión celebrada a puerta cerrada el pasado 3 de junio, en la que participaron el acusado, sus abogados y la Fiscalía.

El juez explicó que el procedimiento permaneció bajo reserva para permitir que la defensa decidiera si recurriría o no a la estrategia psiquiátrica.

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Agregó que, de no haberse utilizado ese recurso legal, la información contenida en la audiencia podría haber resultado perjudicial para el acusado.

Carro informó que la transcripción de esa sesión será difundida posteriormente, una vez que se realicen las modificaciones correspondientes para proteger la información que deba permanecer confidencial.

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