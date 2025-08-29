Luigi Mangione habría inspirado al asesino de la sede de la NFL

Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en diciembre, podría haber inspirado el tiroteo perpetrado el pasado mes de julio por Shane Tamura, quien mató a cuatro personas cerca de la sede de la NFL en Nueva York.

Según un documento judicial presentado por fiscales federales en un tribunal de Nueva York, sectores que simpatizan con Mangione han elogiado las acciones de Tamura como una continuación de su filosofía.

La Fiscalía señaló que Tamura, quien afirmó sufrir encefalopatía traumática crónica (ETC) por su pasado como jugador de fútbol americano, buscó generar pánico en las oficinas de la NFL.

Los fiscales argumentan que Mangione, quien se ha declarado no culpable, representa un peligro constante por su supuesta influencia, al punto de solicitar la pena de muerte.

Según el documento, Mangione “esperaba normalizar el uso de la violencia para lograr objetivos ideológicos o políticos”, y ciertos grupos que lo apoyan ven la violencia como una alternativa “aceptable e incluso necesaria” frente a la razón.

Mangione enfrenta cargos federales por disparar múltiples veces a Thompson con una pistola equipada con silenciador, motivado por su rechazo al modelo de negocio de las aseguradoras médicas estadounidenses y su trato hacia los pacientes.

