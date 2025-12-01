Defensa de Mangione busca excluir pruebas clave del caso

Durante el inicio de la audiencia estatal contra Luigi Mangione, la defensa solicitó excluir varias pruebas, incluida la pistola calibre 9 mm y un cuaderno donde, según fiscales, el acusado describía su intención de “eliminar” a un ejecutivo de seguros de salud.

Ambos objetos fueron hallados en la mochila que Mangione portaba al ser detenido.

La defensa asegura que el registro fue inconstitucional debido a que los policías no contaban con una orden judicial.

Fiscales exhiben nuevos videos y detalles del arresto

Mangione observó en silencio mientras la fiscalía presentó videos inéditos del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ocurrido el 4 de diciembre de 2024, así como imágenes de su detención cinco días después en un McDonald's de Altoona, Pensilvania.

En la audiencia también se reprodujo la llamada al 911 realizada por una gerente del restaurante, quien alertó que un cliente parecía coincidir con las imágenes del sospechoso.

Tras desecharse cargos estatales por terrorismo en septiembre, la defensa centra ahora su estrategia en lo que califica como violaciones constitucionales.

Sostiene que la mochila fue registrada bajo el pretexto de buscar una “bomba”, argumento que consideran un encubrimiento de un cateo ilegal.

Además, buscan suprimir declaraciones hechas por Mangione antes de que se le informaran sus derechos, incluyendo cuando se identificó con el nombre “Mark Rosario”.

El cuaderno, pieza clave del posible motivo

Para la fiscalía, eliminar la pistola y el cuaderno sería un duro revés. En escritos judiciales han citado extractos del diario donde Mangione presuntamente exalta al Unabomber y critica al “cártel de seguros de salud”, afirmando que un ejecutivo del sector “se lo merece”.

Los fiscales sostienen que el registro estuvo justificado por seguridad y que las declaraciones del acusado fueron voluntarias.

Testimonios y seguimiento del juicio

El primer testigo, el sargento Chris McLaughlin, explicó cómo se difundieron imágenes del sospechoso.

También declaró Bernard Pyles, supervisor de las cámaras del McDonald's, quien proporcionó videos del arresto.

En la sala se presentaron decenas de simpatizantes de Mangione, algunos con mensajes en contra de registros sin orden judicial.

Panorama judicial

Mangione, de 27 años, descendiente de una familia adinerada y graduado universitario, se ha declarado inocente de los cargos estatales y federales.

De ser declarado culpable a nivel estatal podría enfrentar cadena perpetua, mientras que en el caso federal los fiscales buscan la pena de muerte.

Las audiencias podrían extenderse hasta el aniversario del asesinato. El juicio federal tiene su próxima audiencia el 9 de enero.

