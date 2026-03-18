Defensa de Mangione pide aplazar juicio federal hasta 2027

La defensa de Luigi Mangione solicitó aplazar su juicio federal, previsto para octubre de este año, hasta enero de 2027, al argumentar que enfrenta dos procesos judiciales complejos al mismo tiempo que vulneran sus derechos.

En una carta enviada a la jueza Margaret Garnett, los abogados señalaron que el calendario actual impide una preparación adecuada, ya que el juicio estatal por homicidio en segundo grado está programado para iniciar el próximo 8 de junio.

La defensa sostuvo que someter al acusado a procesos simultáneos, uno estatal y otro federal, constituye una violación a sus derechos constitucionales, al dificultar la revisión de pruebas y la selección del jurado.

El proceso de voir dire, correspondiente a la selección de jurados, está previsto para el 13 de septiembre en el caso federal, lo que, según los abogados, resulta inviable mientras se desarrolla el juicio estatal en paralelo.

“En la práctica, esto sería imposible”, argumentaron, al detallar que Mangione tendría que ser trasladado diariamente entre tribunales y el centro de detención.

Buscan reorganizar calendario judicial

La estrategia de la defensa contempla que, si el juicio federal se aplaza a 2027, el proceso estatal podría moverse a septiembre de 2026, permitiendo así una mejor preparación en ambos casos, los cuales presentan elementos legales distintos.

El juez estatal Gregory Carro ya había adelantado la fecha del juicio local, generando el actual conflicto de agendas.

En paralelo, los abogados han impugnado la legalidad de las pruebas presentadas por la fiscalía. Según su versión, el arresto de Mangione en un restaurante de la cadena McDonald’s en Pensilvania incluyó un registro ilegal de su mochila.

Alegan que los agentes realizaron la inspección sin orden judicial bajo el argumento “falso” de buscar un artefacto explosivo, lo que violaría las normas procesales del estado de Nueva York.

Fue en ese registro donde las autoridades encontraron un arma de fuego, un silenciador, un cargador y un cuaderno con anotaciones consideradas incriminatorias.

Mangione está acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, en un caso que ha captado la atención mediática por la complejidad legal y la gravedad de los cargos.

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