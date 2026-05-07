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Internacional

Trump califica como 'muy buena' la reunión con Lula da Silva

El mandatario republicano añadió que representantes de ambos países tienen previsto reunirse también para discutir ciertos elementos clave

  • 07
  • Mayo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el encuentro con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, "transcurrió muy bien", luego de que mantuvieron un diálogo entorno a aranceles.

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que se pusieron sobre la mesa diversos temas.

""Acabo de concluir mi reunión con Luiz Inácio Lula da Silva, el muy dinámico presidente de Brasil. Conversamos sobre muchos temas, incluidos el comercio y, específicamente, los aranceles. La reunión transcurrió muy bien."

El mandatario republicano añadió que representantes de ambos países tienen previsto reunirse también para discutir "ciertos elementos clave" en los próximos meses.

Lula llegó este jueves a la Casa Blanca para reunirse con su homólogo estadounidense en un encuentro, el primero de ambos desde octubre, que tiene lugar en medio de nuevas tensiones diplomáticas entre ambos países.

El segundo mandato de Trump comenzó con tensiones con Brasil, al que impuso aranceles en represalia por el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado del mandatario estadounidense, condenado a 27 años de prisión por liderar un golpe de Estado contra Lula.

Este encuentro está marcado además por un fuerte componente económico debido a las investigaciones abiertas por Estados Unidos sobre supuestas prácticas comerciales desleales de Brasil.

También figura la cooperación contra el crimen internacional, ante la posibilidad de que Estados Unidos designe a algunos grupos criminales brasileños como organizaciones terroristas.

 

 


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