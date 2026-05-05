Trump recibirá a Lula para hablar de economía y seguridad

Donald Trump recibirá este jueves al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para discutir asuntos compartidos en materia de economía y seguridad, de acuerdo a un funcionario de la Casa Blanca.

Esta reunión entre Lula y Trump se daría después de un año de altibajos en la relación entre ambos países, debido a las sanciones impuestas por el mandatario estadounidense durante el último año.

Y es que, en su regreso a la Casa Blanca, Trump ordenó aranceles elevados sobre las importaciones de Brasil y ha presionado a las autoridades del país debido al juicio y condena del expresidente Jair Bolsonaro por su participación en un intento de golpe de Estado.

En este sentido, Washington impuso en julio un arancel del 40% sobre los productos brasileños, además de un aumento arancelario previo del 10%.

El presidente de EUA justificó dicha medida señalando que las políticas de Brasil y el procesamiento penal de Bolsonaro constituían una emergencia económica.

Sin embargo, tiempo después, Trump flexibilizó los aranceles sobre Brasil como parte de su intento por reducir los costos para los consumidores estadounidenses.

A esto se une la limadura de asperezas entre Trump y Lula, lo cual comenzó durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2025 y un mes después sostuvieron su primer encuentro privado en Malasia, seguido de varias conversaciones telefónicas.

Bolsonaro fue acusado de ser el autor intelectual de un plan para mantenerse en el poder a pesar de su derrota electoral de 2022 ante Lula —acusaciones similares a las que enfrentó Trump después de que una turba de sus partidarios irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos en 2021 para impedir la certificación del triunfo electoral del demócrata Joe Biden.

El mes pasado, Lula salió en defensa del papa León XIV en medio de una serie de ataques de Trump hacia el pontífice por la guerra en Irán.

Lula, de 80 años, busca la reelección en octubre.

El diario brasileño O Globo fue el primero en informar sobre los planes de viaje de Lula.

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