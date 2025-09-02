Macron pide a EUA que revierta decisión de visados ​​palestinos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este martes que la decisión de Estados Unidos de no otorgar visas a funcionarios palestinos para la Asamblea General de la ONU, la cual está prevista para iniciar el próximo martes.

"Pedimos que se revierta esta medida y que se garantice la representación palestina de conformidad con el Acuerdo de País Anfitrión", dijo Macron en cuenta de X.

La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos aseguró que no permitiría que la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas y otros viajaran a la sede de la ONU en Nueva York, en donde distintos países reconocen a Palestina como un Estado.

Estos comentarios del mandatario francés llegan después de que hablara con el Príncipe Heredero de Arabia Saudita, con quien copresidirá la Conferencia sobre la Solución de Dos Estados en Nueva York el 22 de septiembre.

"Nuestro objetivo es claro: conseguir el mayor apoyo internacional posible para la solución de dos Estados, la única manera de satisfacer las legítimas aspiraciones de israelíes y palestinos", añadió.

