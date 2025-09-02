Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2b4f95e909
Internacional

Macron pide a EUA que revierta decisión de visados ​​palestinos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron pidió revertir la decisión de negar visas a funcionarios palestinos para la Asamblea General de la ONU

  • 02
  • Septiembre
    2025

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este martes que la decisión de Estados Unidos de no otorgar visas a funcionarios palestinos para la Asamblea General de la ONU, la cual está prevista para iniciar el próximo martes.

"Pedimos que se revierta esta medida y que se garantice la representación palestina de conformidad con el Acuerdo de País Anfitrión", dijo Macron en cuenta de X.

La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos aseguró que no permitiría que la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas y otros viajaran a la sede de la ONU en Nueva York, en donde distintos países reconocen a Palestina como un Estado.

Estos comentarios del mandatario francés llegan después de que hablara con el Príncipe Heredero de Arabia Saudita, con quien copresidirá la Conferencia sobre la Solución de Dos Estados en Nueva York el 22 de septiembre.

"Nuestro objetivo es claro: conseguir el mayor apoyo internacional posible para la solución de dos Estados, la única manera de satisfacer las legítimas aspiraciones de israelíes y palestinos", añadió.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

52ef0d8527b5d04f7b227197013c9978c4bcf40f_0c8d1a0a29
Xi Jinping, Rusia y Corea del Norte 'conspiran' contra EUA: Trump
nacional_hossein_nabor_guillen_44ef1f3fdd
Asesinan al subsecretario del Bienestar en Guerrero
liberan_86_jovenes_detenidos_en_venezuela_tras_elecciones_ee76501dd3
Venezuela asegura que video de ataque a barco fue hecho con IA
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_ae4ffe2c97
Empresarios de Sinaloa buscan visita del papa Leóx XIV
Whats_App_Image_2025_09_02_at_11_19_19_PM_c8e356a1d9
‘Acapara’ IVA 70% de la recaudación en aduanas
nl_presa_el_cuchillo_00981b8ae7
Lluvias torrenciales en NL se quedan cortas con las de 2024
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×