Macron busca reabrir Ormuz y dialogar con Irán y Estados Unidos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para lograr la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de energía.

Durante una visita oficial a Andorra, el mandatario reveló que sostuvo una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de persuadirlo de facilitar la reactivación del tránsito marítimo en la zona.

Macron señaló que también planea establecer contacto directo con las autoridades de Irán a partir del martes, con el fin de “abordar el problema de raíz” y lograr el fin del bloqueo que mantiene cerrado el paso.

“El estrecho de Ormuz está cerrado, y eso es la causa del problema. Hay que actuar para que las cosas vuelvan a la normalidad”, afirmó.

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Impacto global en energía y precios

El cierre del estrecho de Ormuz ha provocado un alza significativa en los precios del petróleo, que han superado los 100 dólares por barril, afectando directamente el costo de combustibles y el nivel de vida en distintas regiones del mundo.

El mandatario francés advirtió que esta situación impacta especialmente a las poblaciones más vulnerables, debido al encarecimiento de bienes esenciales vinculados a la energía.

La crisis se desarrolla en medio de un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, tras el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

Desde entonces, Teherán ha restringido el paso de buques por Ormuz, mientras Washington ha respondido con un bloqueo naval a puertos y embarcaciones iraníes.

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Macron recordó que Francia, junto con Reino Unido, ha impulsado una coalición internacional para garantizar la seguridad en la zona y promover la reapertura de esta vía clave para el comercio global.

El estrecho de Ormuz es un corredor estratégico por donde transita una parte significativa del petróleo y gas a nivel mundial, por lo que su cierre tiene repercusiones inmediatas en los mercados internacionales.

Ante este escenario, el presidente francés expresó su esperanza de convencer a las partes involucradas en los próximos días y evitar una escalada mayor en la crisis energética global.

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