Macron urge un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó este domingo su preocupación por el aumento de las tensiones en el sur del Líbano y advirtió que la actual escalada militar carece de justificación, al tiempo que pidió acelerar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para contener la crisis regional.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el mandatario francés afirmó que la situación en territorio libanés requiere una respuesta diplomática urgente para evitar una mayor desestabilización en Medio Oriente.

Macron pide frenar la escalada en Líbano

“Nada justifica la gran escalada en curso en el sur del Líbano”, señaló Macron tras sostener conversaciones telefónicas con diversos líderes de la región, entre ellos el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán; el sultán de Omán, Haitham bin Tariq; el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, y el mandatario egipcio, Abdelfatah al Sisi.

El presidente francés reiteró además el respaldo de su gobierno a las autoridades libanesas en sus esfuerzos por fortalecer la soberanía nacional y preservar la integridad territorial del país.

Las declaraciones se producen luego de que Israel informara una nueva ampliación de su ofensiva terrestre en territorio libanés.

Los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el movimiento chií Hizbulá continúan registrándose de manera frecuente pese a la tregua que, en teoría, permanece vigente desde el pasado 17 de abril.

Insiste en un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Macron también abordó las crecientes tensiones entre Washington y Teherán, subrayando la necesidad de alcanzar cuanto antes un entendimiento diplomático.

El mandatario consideró que la actual coyuntura representa una oportunidad que no debe desaprovecharse y aseguró que resulta fundamental lograr un acuerdo rápido entre ambas naciones.

Asimismo, sostuvo que la prioridad inmediata debe centrarse en concretar un alto al fuego y garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

Francia ofrece apoyo para reactivar el tráfico marítimo

Macron enfatizó que cualquier reapertura del estrecho debe realizarse sin condiciones y en apego al derecho internacional.

Posteriormente, agregó, deberán continuar las negociaciones para alcanzar un acuerdo más amplio que contemple aspectos relacionados con el programa nuclear iraní, el desarrollo de misiles balísticos y la estabilidad regional.

El presidente francés señaló además que Francia está dispuesta a colaborar en la reactivación del tráfico marítimo mediante la misión multinacional independiente impulsada conjuntamente con el Reino Unido.

La postura de París se da en medio de un escenario de creciente tensión en Medio Oriente, donde los conflictos entre Israel, Irán y sus aliados regionales mantienen en alerta a la comunidad internacional.

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