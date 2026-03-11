Liberarán 400 millones de barriles de reservas energéticas: AIE

Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordó una liberación coordinada de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas de petróleo para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz.

Líderes del G7 se reunieron este miércoles para analizar los estragos económicos provocados por el conflicto en Medio Oriente desatado por los ataques de Estados Unidos e Israel en contra de Irán el pasado 28 de febrero.

Liberarán 400 millones de barriles de reservas energéticas

Durante su reunión por videoconferencia, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol mencionó que de los 32 países que integran esa entidad sacarán al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento.

De acuerdo con Emmanuel Macron, presidente de Francia, esta liberación equivale a 20 días de volúmenes que se exportan a través del estrecho de Ormuz.

Dicha decisión adoptada por unanimidad, es el mayor volumen hasta ahora utilizado de esas reservas estratégicas, previstas para responder a situaciones de crisis, desde la creación de la organización en 1974.

Según las fuentes del Elíseo, esta reunión es la primera entre los miembros del grupo centrada específicamente en las repercusiones económicas de la guerra, en particular en los mercados energéticos y en las posibles medidas para limitar sus efectos sobre las economías.

No ve razón para levantar sanciones a Rusia: Macron

Por su parte, el presidente Emmanuel Macron instó a los líderes del G7 a pedir que se abstengan e llevar a cabo "cualquier restricción" de las exportaciones de petróleo y gas que puedan desestabilizar los mercados.

Durante su participación, Macron abogó por:

"colaborar con terceros (países) para evitar cualquier tipo de restricción a la exportación de petróleo y gas, que pudiera desestabilizar el mercado y generar más volatilidad".

Unión Europea insta a mantener flujos de energía y defiende poner límites en costos

Tras esta reunión, la Unión Europea instó este miércoles a mantener los flujos de energía al defender a aplicación de límites a los precios del petróleo con vistas a estabilizar los mercados y perjudicar los ingresos de Rusia.

A través de un comunicado conjunto, Ursula von der Leyen agradeció al mandatario francés por organizar la llamada y resaltó la prioridad inmediata a mantener el flujo de energía.

Gracias Emmanuel Macron por organizar una llamada con los socios del G7 para discutir una respuesta coordinada a la preocupante situación en Irán y Oriente Medio. Estamos enfocados en minimizar el impacto en la seguridad y el mercado energético global. António Costa y yo recordamos que la prioridad inmediata es mantener el flujo de energía en movimiento, especialmente la navegación a través del Estrecho de Ormuz, que es crítica para la economía global. Hacer cumplir el tope al precio del petróleo ayudará a estabilizar los mercados y limitar los ingresos de Rusia. Este no es el momento de relajar las sanciones contra Rusia. Ambos dimos la bienvenida a la decisión de hoy de la AIE de poner a disposición 400 millones de barriles de petróleo de reserva de emergencia para aliviar las tensiones en el suministro energético global. Acordamos trabajar estrechamente con los socios de la región para prevenir la ampliación del conflicto y restaurar la estabilidad."

Insistieron, además, en que "la aplicación del límite máximo al precio del petróleo contribuirá a estabilizar los mercados y a limitar los ingresos de Rusia".

