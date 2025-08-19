Maduro despliega 4.5 millones de milicianos tras persecución

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 4.5 millones de milicianos, pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en todo el país, luego de que Estados Unidos elevara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.5 millones de milicianos en todo el territorio nacional”, declaró el mandatario en un acto televisado.

Según explicó, se trata de un “plan de paz” que busca que las milicias estén “preparadas, activadas y armadas” en todo el territorio, aunque no precisó las zonas específicas de despliegue.

El anuncio ocurre en un contexto de creciente tensión con Washington, que la semana pasada inició el envío de 4,000 agentes, en su mayoría infantes de Marina, a las aguas de Latinoamérica y el Caribe, con el argumento de reforzar la lucha contra el narcotráfico.

La operación incluye también aviones, barcos y sistemas lanzamisiles, de acuerdo con un reporte de CNN confirmado por medios locales.

En respuesta, el ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, informó que las autoridades del país también se encuentran desplegadas en aguas territoriales para “garantizar la defensa nacional”.

Las tensiones se intensificaron luego de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, revelara la incautación de 700 millones de dólares en bienes presuntamente vinculados con Maduro, a quien la justicia estadounidense acusa de narcotráfico y terrorismo desde el gobierno de Donald Trump.

Washington sostiene que el mandatario lidera, junto con altos funcionarios y militares, el denominado Cartel de los Soles, señalamiento que el chavismo rechaza tajantemente.

