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Internacional

Maduro insta al diálogo y reconciliación en Venezuela

El pasado 28 de marzo, también llamaron a la paz y a la unión nacional, a la par que aseguraron estar 'firmes" y serenos' después de su audiencia en Nueva York

  • 05
  • Abril
    2026

En el marco de este Domingo de Resurrección, el presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores hicieron un llamado a la unidad, el diálogo y la reconciliación en Venezuela.

A través de redes sociales, el mandatario enfatizó su mensaje con apoyo de citas bíblicas, en los que mencionaban valores como la verdad y la victoria de la vida.

"Este Domingo de Resurrección es para decir con fuerza que esta es la victoria de la vida y la verdad. No gana la muerte: gana Cristo. No gana la mentira, gana la verdad. No gana el odio, gana el amor"

A lo largo de su publicación, Maduro pidió a Jesucristo que bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo y los llene de fe, de amor y de esperanza.

El pasado 28 de marzo, Maduro y Flores llamaron a la paz y a la unión nacional, a la par que aseguraron estar "firmes" y serenos" después de su audiencia efectuada en Nueva York.

Recordemos que Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer terrorismo e importación de cocaína, mientras que su esposa es acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

Nicolás Maduro llama a la paz y unión de Venezuela

En un hecho sin precedentes desde su captura el pasado mes de enero, el presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, emitieron este sábado su primer mensaje público. A través de sus canales oficiales en Telegram y X, la pareja llamó a la "unión nacional" y la "reconciliación", apenas 48 horas después de comparecer ante un tribunal federal en Estados Unidos.

Tras meses de silencio mediático —interrumpido únicamente por breves actualizaciones de su hijo, Nicolás Maduro Guerra—, el mensaje de Maduro y Flores buscó proyectar una imagen de templanza a pesar de su situación jurídica en el extranjero.

Aquí te presentamos la nota completa: Nicolás Maduro llama a la paz y unión de Venezuela

 

 

 


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