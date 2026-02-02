Estados Unidos pide aplazar audiencia de Nicolás Maduro

El Gobierno de Estados Unidos solicitó este lunes aplazar la próxima visita contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

A través de una carta enviada al Distrito Sur de Nueva York, el fiscal Jay Clayton solicitó que la sesión se reprograme para el 26 de marzo.

De acuerdo con dicha solicitud, este tiempo adicional es necesario para que la fiscalía "pueda producir el descubrimiento de pruebas". Se busca que la defensa tenga oportunidad de revisarlas y decidir las mociones previas que presentará durante el juicio.

A principios de enero, Maduro se declaró como no culpable de los cargos de narcotráfico que la Administración Trump utilizó para justiciar su captura y posterior traslado a la Unión Americana.

Rusia exige a EUA liberar a Maduro y a su esposa

El Ministerio de Exteriores de Rusia instó este lunes a las autoridades de Estados Unidos a liberar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero de 2026 durante una operación militar.

En un comunicado oficial, el gobierno ruso aseguró que Maduro es el “presidente legítimamente electo de un país soberano” y urgió a Washington a reconsiderar su postura y permitir su liberación inmediata.

