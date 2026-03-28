Nicolás Maduro llama a la paz y unión de Venezuela

En un hecho sin precedentes desde su captura el pasado mes de enero, el presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, emitieron este sábado su primer mensaje público. A través de sus canales oficiales en Telegram y X, la pareja llamó a la "unión nacional" y la "reconciliación", apenas 48 horas después de comparecer ante un tribunal federal en Estados Unidos. Un llamado al perdón tras las rejas Tras meses de silencio mediático —interrumpido únicamente por breves actualizaciones de su hijo, Nicolás Maduro Guerra—, el mensaje de Maduro y Flores buscó proyectar una imagen de templanza a pesar de su situación jurídica en el extranjero. "Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas", dicta el comunicado firmado por ambos.

En el texto, aseguraron encontrarse "bien, firmes, serenos y en oración permanente", agradeciendo las muestras de solidaridad y las cartas recibidas durante su encarcelamiento, que comenzó el pasado 3 de enero tras una operación militar de EE. UU. en la capital venezolana.

Revés judicial en la corte

La publicación de este mensaje coincide con un momento crítico en el proceso legal que enfrentan. El pasado jueves, un juez federal en Nueva York rechazó desestimar los cargos contra el mandatario depuesto.

Maduro enfrenta una acusación formal que incluye conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína a territorio estadounidense y otros dos cargos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Por su parte, Cilia Flores permanece bajo custodia procesada por delitos de conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armas de fuego.

La misión de Delcy Rodríguez en Washington

Mientras el proceso judicial avanza en Nueva York, el panorama político en Washington muestra un cambio de ritmo. Una delegación enviada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, arribó a la capital estadounidense con el objetivo de normalizar las relaciones con la administración de Donald Trump.

La misión diplomática, liderada por el encargado de negocios Félix Plasencia y el viceministro Oliver Blanco, ya sostuvo una primera reunión de alto nivel con el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

Este acercamiento busca restablecer la presencia diplomática de Venezuela en los Estados Unidos, marcando una clara distancia institucional con el liderazgo anterior que hoy enfrenta a la justicia norteamericana.

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