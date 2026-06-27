Manuel Adorni renuncia a la Jefatura de Gabinete en Argentina

El exjefe de Gabinete afirmó que durante los últimos meses fue objeto de acusaciones que, según sostuvo, carecen de pruebas

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La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete representa el golpe político más importante que ha enfrentado el gobierno del presidente argentino Javier Milei desde el inicio de su administración, luego de varios meses de investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

Considerado uno de los colaboradores más cercanos del mandatario y una de las figuras más influyentes del oficialismo, Adorni anunció este sábado su salida del cargo a través de una carta dirigida al presidente, en la que aseguró haber enfrentado una campaña de ataques durante el desarrollo de la investigación.

Adorni deja el Gobierno tras meses de investigación

El exjefe de Gabinete afirmó que durante los últimos meses fue objeto de acusaciones que, según sostuvo, carecen de pruebas.

"Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas. Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas", escribió Adorni.

La justicia federal investigó al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito, en una causa que examinó viajes internacionales, adquisiciones inmobiliarias y gastos patrimoniales para determinar si existía correspondencia con sus ingresos declarados.

La controversia aumentó después de que Adorni reconociera haber omitido declarar aproximadamente 500 mil dólares, recursos que atribuyó a inversiones realizadas junto con su esposa en Bitcoin entre 2014 y 2018.

La investigación colocó bajo presión al presidente Javier Milei, quien construyó buena parte de su discurso político en torno al combate a la corrupción.

Pese a las críticas y a los reclamos de sectores opositores, el mandatario defendió públicamente a Adorni durante los últimos meses.

"Manuel es inocente. Con lo cual yo soy superoptimista de que no va a tener ningún tipo de problema. A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias", declaró Milei esta semana.

Adorni fue primero vocero presidencial y posteriormente asumió la Jefatura de Gabinete, convirtiéndose en uno de los funcionarios más cercanos tanto al presidente como a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El Gobierno aún no define a su reemplazo

Tras conocerse la renuncia, Karina Milei expresó públicamente su respaldo al exfuncionario y aseguró que tanto él como su familia enfrentaron un proceso "difícil e inmerecido".

Hasta el momento, el Gobierno argentino no ha anunciado quién ocupará la Jefatura de Gabinete, aunque en el ámbito político se menciona al actual ministro del Interior, Diego Santilli, como uno de los posibles candidatos.

La salida de Adorni representa la primera gran crisis política interna para el gobierno de Javier Milei y pone a prueba uno de los principales ejes discursivos con los que el oficialismo llegó al poder: la lucha contra la corrupción.