Dejará Érika Alonso de administrar herencia de Joan Sebastian

La disputa por la herencia de Joan Sebastian registró un nuevo cambio luego de que Érika Alonso dejara oficialmente su cargo como administradora de la sucesión del cantante en Estados Unidos.

La decisión fue confirmada por la propia exalbacea durante una audiencia realizada el pasado 22 de mayo en Texas y posteriormente en declaraciones captadas en vivo en el programa Ventaneando.

Érika Alonso confirma salida de la sucesión

Alonso explicó que desde hace aproximadamente dos años había solicitado al juez encargado del caso dejar el cargo, aunque permaneció en funciones mientras se designaba a una nueva persona responsable de la administración.

“Hace aproximadamente una semana, oficialmente, ya no soy la administradora de la sucesión de mi exesposo”, declaró.

La exalbacea aseguró que su salida no representa una victoria para alguno de los herederos involucrados en el proceso legal, ya que su intención de retirarse había sido comunicada con anterioridad.

También señaló que el juez finalmente eligió a una persona ajena a los herederos y a las partes interesadas para asumir la responsabilidad de la sucesión.

Kim Lowe tomará control de la administración

La nueva administradora será Kim Lowe, abogada independiente egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas y especialista en transacciones inmobiliarias.

De acuerdo con Érika Alonso, Lowe deberá responder directamente ante el juez y cada decisión relacionada con la sucesión deberá contar con autorización judicial.

“Ella tendrá que responder al juez y tendrá que hacer cada acción que se tenga que hacer, todas aprobadas por este juez, como lo hice yo”, afirmó.

Niega irregularidades en manejo de herencia

Durante sus declaraciones, Érika Alonso rechazó las acusaciones realizadas por José Manuel Figueroa sobre supuestas irregularidades en el manejo del patrimonio del llamado Poeta del Pueblo.

“Eso no es cierto. Esa sucesión está más que limpia y transparente. Por mi parte, mi labor está hecha y limpia en todos los sentidos”, sostuvo.

El relevo ocurre en medio de una disputa legal y familiar sobre la residencia legal de Joan Sebastian y el futuro de sus bienes, mientras continúa el debate sobre la posibilidad de trasladar parte del proceso sucesorio a México.

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