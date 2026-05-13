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Reportan que Manuel Neuer renovará un año más con Bayern Múnich

El anuncio oficial podría realizarse este fin de semana durante los festejos por el campeonato de Bundesliga en la Allianz Arena

  • 13
  • Mayo
    2026

El experimentado guardameta alemán Manuel Neuer continuará ligado al Bayern Múnich luego de alcanzar un acuerdo para extender su contrato por una temporada más, según reportaron medios alemanes.

De acuerdo con la información difundida este miércoles, la renovación del histórico arquero sería firmada antes de la última jornada de la Bundesliga, en la que el conjunto bávaro recibirá al FC Colonia en la Allianz Arena.

Las versiones señalan que el club podría hacer oficial la continuidad de Neuer durante los festejos del campeonato alemán, ya sea el sábado, cuando el Bayern reciba la tradicional ensaladera de campeón, o el domingo durante los actos conmemorativos por el título.

A sus 40 años, Neuer sigue siendo una de las máximas referencias del futbol alemán y del Bayern, institución con la que ha construido una de las carreras más exitosas en la historia reciente del futbol europeo.

Un histórico del Bayern

Desde su llegada al club bávaro en 2011, Manuel Neuer ha conquistado 13 títulos de Bundesliga y dos Champions League, además de múltiples campeonatos nacionales e internacionales.

Su trayectoria lo convirtió en uno de los jugadores más ganadores en la historia del Bayern Múnich y en una pieza clave dentro de la generación dorada del club.

Aceptaría reducción salarial

Según los reportes de la prensa alemana, Neuer habría aceptado una rebaja salarial para concretar su permanencia.

Actualmente, el arquero percibiría cerca de 20 millones de euros anuales.

La decisión refleja la intención del Bayern de mantener equilibrio financiero mientras prepara el relevo generacional en la portería.

Jonas Urbig apunta como sucesor

Aunque Neuer continuaría como arquero titular para la próxima temporada, el club también tiene previsto otorgar más minutos a Jonas Urbig, joven guardameta considerado como uno de los posibles sucesores del veterano capitán.

La directiva bávara busca acelerar el desarrollo del portero alemán sin desprenderse todavía de la experiencia y liderazgo de Neuer.

Como tercer arquero seguirá el también veterano Sven Ulreich, quien continuará como parte de la plantilla del campeón alemán.


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