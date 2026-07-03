Un brote de norovirus afectó a más de 100 pasajeros y tripulantes de un crucero que regresó a San Francisco; no hubo hospitalizaciones

Inicio / Internacional / Más de 100 casos de norovirus en crucero de Estados Unidos

Más de 100 personas resultaron contagiadas de norovirus a bordo del crucero Ruby Princess, de la compañía Princess Cruises, que regresó este jueves al puerto de San Francisco, California, tras realizar un viaje de 20 días con aproximadamente 3 mil pasajeros.

De acuerdo con información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), al menos 102 de los 3 mil 32 pasajeros y 23 de los mil 144 integrantes de la tripulación presentaron síntomas asociados con el virus, principalmente malestares gastrointestinales.

Según un portavoz de la compañía, los pasajeros comenzaron a reportar síntomas leves durante el recorrido, que inició el pasado 12 de junio con salida desde San Francisco.

Pacientes no requirieron hospitalización

Princess Cruises informó que las personas afectadas recibieron atención médica a bordo y que ninguno de los casos requirió hospitalización.

Una vez que el crucero regresó a San Francisco, la embarcación fue sometida a un proceso de limpieza y desinfección antes de iniciar un nuevo viaje programado para la misma tarde.

Norovirus, una de las principales causas de gastroenteritis

De acuerdo con los CDC, el norovirus es altamente contagioso y constituye la principal causa de vómitos y diarrea en Estados Unidos.

Cada año se registran alrededor de 2 mil 500 brotes de esta enfermedad en el país. La mayoría ocurre cuando personas infectadas transmiten el virus a otras mediante contacto directo.

La industria de los cruceros ha enfrentado diversos incidentes sanitarios durante este año. Además del brote registrado en el Ruby Princess, anteriormente se detectaron casos de hantavirus y norovirus en embarcaciones pertenecientes a una naviera neerlandesa y otra británica, respectivamente.

Estos brotes obligaron a cientos de pasajeros a permanecer en cuarentena como parte de las medidas para contener la propagación de las enfermedades.