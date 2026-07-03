El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos subió a 2,645 y la de heridos a 12,666

Inicio / Internacional / Aumentan a más de 2,600 los fallecidos por sismos en Venezuela

La cifra de víctimas mortales a causa del doble terremoto registrado el pasado 24 de junio en territorio venezolano ascendió a 2,645 personas, mientras que el número de heridos se elevó a 12,666, informó este viernes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El balance oficial señala que 15,050 personas se quedaron sin vivienda a consecuencia de los sismos, mientras que 86,117 familias han recibido algún tipo de asistencia por parte de las autoridades.

Además, los equipos de emergencia han logrado rescatar con vida a 6,462 personas desde que ocurrieron los movimientos telúricos.

De acuerdo con el reporte, 885 edificios resultaron afectados y, de ellos, 189 colapsaron por completo, situación que obligó a habilitar 59 campamentos temporales para albergar a quienes perdieron sus hogares.

La tierra sigue temblando

Las autoridades venezolanas han contabilizado 890 réplicas desde que ocurrieron los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que estremecieron Caracas y otros seis estados del norte del país.

La región de La Guaira permanece como la más afectada por el desastre. La zona costera ya había sufrido una de las peores tragedias naturales de la historia del país con el deslave de 1999, que dejó miles de víctimas.

El doble sismo ya es considerado el desastre sísmico más mortífero registrado en Venezuela durante el último siglo.

El antecedente más grave ocurrió en julio de 1967, cuando un terremoto con epicentro cerca de Caracas dejó 245 personas fallecidas, miles de heridos y severos daños materiales.

NASA estima daños masivos

Una evaluación experimental realizada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), basada en imágenes satelitales, estima que alrededor de 58 mil 870 edificios pudieron haber resultado dañados o destruidos en toda la región afectada.

Por otra parte, cabe señalar que las cifras oficiales continúan actualizándose conforme avanzan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños,