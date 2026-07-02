Trump espera que Musk done acciones de SpaceX para Cuentas Trump

El mandatario que Trump confió en que Elon Musk donará acciones de SpaceX a las Cuentas Trump, el nuevo programa de inversión infantil impulsado por su gobierno

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su confianza en que el empresario Elon Musk donará acciones de SpaceX para fortalecer las nuevas Cuentas Trump, un programa de inversión financiera dirigido a niños estadounidenses.

"Creo que lo hará", respondió Trump durante una entrevista con CNBC desde el Despacho Oval, al ser cuestionado sobre una posible aportación del fundador de Tesla y SpaceX al proyecto impulsado por su administración.

¿Qué son las Cuentas Trump?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que las empresas podrán donar acciones cotizadas en bolsa a las denominadas Cuentas Trump, cuyo lanzamiento oficial está previsto para el próximo 4 de julio, coincidiendo con el Día de la Independencia.

El programa contempla la apertura de alrededor de 1.4 millones de cuentas, cada una con un capital inicial federal de 1,000 dólares destinado a menores nacidos entre 2025 y 2028.

Los recursos podrán invertirse durante la infancia y ser retirados por los beneficiarios al alcanzar la mayoría de edad, con diversas ventajas fiscales.

Trump destacó el compromiso de los empresarios Michael y Susan Dell, quienes anunciaron una aportación de $6,250 millones de dólares para facilitar que cerca de 25 millones de niños estadounidenses de 10 años o menos puedan abrir una cuenta de inversión.

El mandatario consideró que este tipo de iniciativas fomentará el ahorro y la inversión desde edades tempranas.

Trump asegura mantener una buena relación con Elon Musk

Durante la entrevista, Trump reconoció que recientemente sostuvo una "pequeña disputa" con Elon Musk, aunque aseguró que ambos mantienen una "muy buena relación".

Incluso reveló que envió una nota de felicitación al empresario cuando se convirtió, en junio pasado, en el primer billonario del mundo, reconocimiento que, según dijo, refleja la magnitud de su éxito empresarial.