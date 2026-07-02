Autoridades locales detallaron que 13 más estaban hospitalizados, de los cuales tres de ellos se reportaban en estado crítico

Inicio / Internacional / Niño atropella a varios monjes y mata a nueve en Tailandia

Un niño de 11 años acabó con la vida de nueve monjes al atropellarlos mientras realizaban un peregrinaje en el noreste de Tailandia.

Autoridades detallaron que un total de 35 monjes participaban en esta peregrinación mientras caminaban hacia la provincia de Ubon Ratchathani.

Imágenes de una cámara de seguridad compartida por un grupo local de rescate, la Asociación de Rescate Ruam Jai Mukdahan, muestran a los monjes caminando en fila de uno al costado de una carretera antes de que la camioneta se estrellara contra ellos.

Cinco monjes murieron en el lugar, mientras que otros cuatro fallecieron en un hospital. Trece estaban hospitalizados, tres de ellos en estado crítico, según la administración provincial.

El menor se encuentra bajo custodia para ser interrogado por funcionarios estatales de protección de menores, indicó la policía.

La causa del accidente aún está bajo investigación, pero la policía señaló que los monjes dijeron que vieron cómo el vehículo zigzagueaba antes de salirse de la carretera y estrellarse contra el grupo.